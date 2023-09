Mlada družina s pomočjo glasbenih zvezd dobila nov dom

V uničujočih poplavah je brez doma ostala tudi mlada družina iz zaselka Struge v Zgornji Savinjski dolini. Poročali smo o njihovem boju za preživetje, ko je 29-letna mamica z dvema majhnima sinovoma premagovala razmočeno zemljo. Sedaj bosta Špela Krumpačnik in Dominik Germelj ter njuna malčka novo življenje zaživela v polno opremljeni mobilni hiši.

Rebeka Dremelj ter Ana Praznik, Tinkara Fortuna in Alenka Husič, združene v trio Bepop Ladies, so ljubezen do glasbe zlile v dobrodelni koncert in z zbranimi sredstvi osrečile tiste, ki so jim najhujše poplave v zgodovini samostojne Slovenije uničile vse. Za vrhunec večera so s pomočjo podjetja Naravni pretoki d.o.o. iz Grosuplja mlado družino iz zaselka Struge v Zgornji Savinjski dolini presenetile s podarjeno popolnoma opremljeno mobilno skeletno hišo.

icon-expand FOTO: Marko Pigac icon-chevron-left icon-chevron-right

Spomnimo, v uničujočih poplavah je dom uničilo tudi mladi družini v Strugah. "Nepredstavljivo, to je bilo kot v filmu, sploh se ne da opisati," je kasneje pripovedovala Špela Krumpačnik. "Z otrokoma smo zrli smrti v oči. Če ne bi bilo triletnega sina, ki me je spodbujal, da gremo naprej, da nas čakata sok in sladoled, nam ne bi uspelo. Obsedeli bi ob drevesu in čakali na smrt." Bosa je premagovala razmočeno zemljo in 16-mesečnega sina nosila na boku, triletnika pa držala za roko in vsakih pet korakov skupaj z njima padala po tleh. Razbesnela Savinja je spodkopala in nagnila njihovo hišo, ki so jo tri leta gradili z lastnimi rokami, v njej pa živeli komaj pol leta. Družina, ki je ostala brez vsega, bo sedaj novo življenje zaživela v polno opremljeni hiši.

icon-expand Hiša Špele Krumpačnik in Dominika Germelja v Strugah. FOTO: Kanal A

"Tako sem srečna in izpopolnjena," je Aleksandru Pozveku po dobrodelnem koncertu dejala Rebeka Dremelj, ki je prepričana, da so ravno taki trenutki v karieri najbolj vredni. "Že dlje časa smo snovale idejo, kako bi združile naš ustvarjalni izraz. Domislile smo se, da bi ob moji spremljevalni skupini lahko uprizorile koncerte po Sloveniji. Že vnaprej smo rezervirale datum v Domžalah, a ko se je zgodila naravna katastrofa, smo nemudoma sklenile, da bomo zbrana sredstva podarile v humanitarne namene. Še dve krasni ženski sta se priključili naši ekipi, Nikolina in Nevenka iz podjetja Naravni pretoki d.o.o. in porodila se je zamisel, da družini, ki so ji poplave uničile dom, podarimo čudovito mobilno hišo." Tudi dekleta iz skupine Bepop Ladies si bodo ta koncert še za nekaj časa zapomnile. "Ta koncert smo doživele drugače kot sicer, saj je bil izpoveden, izbrale smo tudi skladbe, s katerimi načeloma ne nastopamo in so na nek način na seznamu naših najljubših. Dogodek je bil izjemno motivacijski, konec koncev je imel dobrodelno noto, poleg tega pa nismo polepšale le dneva eni družini."

icon-expand Novi dom mlade družine - mobilna hiša NNIKAS. FOTO: Naravni pretoki d.o.o