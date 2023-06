Hollywoodski zvezdnik na obisku v Ljubljani

Lani je 39-letni igralec prejel nagrado Srce Sarajeva, na filmskem festivalu pa so premierno predvajali tudi njegov režiserski prvenec When You Finish Saving the World. "Prvič, navdušen sem, da sem v tem čudovitem mestu, drugič pa sem počaščen, da bo moj film prikazan na Sarajevskem filmskem festivalu," je dejal ob prejetju nagrade in dodal: "To je najbolj zabavno mesto na svetu in navdušen sem, da sem se vrnil. Ravno sem govoril ženi, da morava priti v Sarajevo, in tako sem vesel, da sem končno tukaj. Veselim se vsega, kar bomo videli med tem obiskom."