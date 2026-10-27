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Domača scena

Hotel Alkohol: Film o alkoholizmu, ne o pijandurah

Ljubljana, 27. 10. 2026 17.22 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A. P. Aleksander Pozvek
Hotel Alkohol

Kolikokrat ste se ob ogledu filma najprej žalostno zjokali, že čez nekaj trenutkov pa se smejali? Prav vsa paleta čustev vas čaka v filmu Hotel Alkohol režiserja Jana Cvitkoviča, ki je premiero doživel v ljubljanski Odiseji. Film odpira vrata v svet, v katerem se za vsakdanjimi obrazi skrivajo osebne stiske in predvsem težave z alkoholom. V glavni vlogi blesti Gregor Baković, ki je za svojo upodobitev prejel nagrado vesna za najboljšo moško vlogo.

"Jaz se nisem gibal med uspešneži, gibal sem se med obrobneži in mislim, da vsak avtor raje opisuje svet, ki ga pozna, kot tistega, ki ga ne," o svojem novem filmu pravi režiser Jan Cvitkovič. Celovečerec prikazuje zgodbo treh posameznikov, ki se vsak na svoj način spopadajo z življenjskimi težavami, pri čemer alkohol postane pomemben del njihovega vsakdana.

"Namen je, da vidiš alkoholizem, ne pijanduro. Tudi trezen pijanec je pijanec," o pa o filmu in liku alkoholika Baka pravi Gregor Baković, ki je za svojo upodobitev prejel nagrado vesna za najboljšo moško vlogo. "Strašno sem hvaležen za to nagrado," je povedal igralec, ki verjame, da so s filmsko ekipo opravili odlično delo.

Jan Cvitkovič na snemanju filma Hotel Alkohol
Jan Cvitkovič na snemanju filma Hotel Alkohol
FOTO: Slovenski filmski center

O tem, da je črna komedija zdaj resnično pripravljena za občinstvo, je zdaj prepričan tudi režiser. "Ta film je bil premontiran prevečkrat, nazadnje tri dni pred portorožkim festivalom. Zdaj pa smo prišli do točke, ko mislim, da je to to in da ga ne morem več izboljšati," je povedal Cvitkovič. Film je namreč nastajal več kot desetletje, 29. oktobra pa prihaja v slovenske kinematografe.

Razlagalnik

Jan Cvitkovič je priznan slovenski filmski režiser, scenarist in antropolog. V slovenskem prostoru je postal prepoznaven predvsem po svojem avtentičnem in surovem prikazu življenja ljudi na družbenem robu. Njegov režijski prvenec 'Kruh in mleko' je leta 2001 na beneškem filmskem festivalu prejel nagrado leva prihodnosti, kar je bil eden največjih mednarodnih uspehov slovenskega filma po osamosvojitvi.

Nagrada vesna je najvišje državno priznanje za dosežke na področju filmske umetnosti v Sloveniji. Podeljujejo jo vsako leto na Festivalu slovenskega filma v Portorožu. Nagrada, poimenovana po ikonični slovenski filmski junakinji iz filma 'Vesna' (1953), predstavlja potrditev kakovosti in umetniškega doprinosa tako za igralce in režiserje kot tudi za celotne filmske ekipe.

Črna komedija je žanr, ki obravnava resne, pogosto tragične ali tabuizirane teme, kot so smrt, bolezni, odvisnosti ali družbena stiska, skozi prizmo humorja, satire ali ironije. Njen namen ni zmanjševanje resnosti obravnavane tematike, temveč uporaba smeha kot mehanizma za soočanje z neprijetnimi resnicami življenja, kar gledalca prisili k globljemu razmisleku o človeški naravi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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