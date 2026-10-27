Hotel Alkohol: Film o alkoholizmu, ne o pijandurah

"Jaz se nisem gibal med uspešneži, gibal sem se med obrobneži in mislim, da vsak avtor raje opisuje svet, ki ga pozna, kot tistega, ki ga ne," o svojem novem filmu pravi režiser Jan Cvitkovič. Celovečerec prikazuje zgodbo treh posameznikov, ki se vsak na svoj način spopadajo z življenjskimi težavami, pri čemer alkohol postane pomemben del njihovega vsakdana.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Na snemanju filma Hotel Alkohol Slovenski filmski center

Na snemanju filma Hotel Alkohol Slovenski filmski center

Na snemanju filma Hotel Alkohol Slovenski filmski center

Na snemanju filma Hotel Alkohol Slovenski filmski center







"Namen je, da vidiš alkoholizem, ne pijanduro. Tudi trezen pijanec je pijanec," o pa o filmu in liku alkoholika Baka pravi Gregor Baković, ki je za svojo upodobitev prejel nagrado vesna za najboljšo moško vlogo. "Strašno sem hvaležen za to nagrado," je povedal igralec, ki verjame, da so s filmsko ekipo opravili odlično delo.

Jan Cvitkovič na snemanju filma Hotel Alkohol FOTO: Slovenski filmski center

O tem, da je črna komedija zdaj resnično pripravljena za občinstvo, je zdaj prepričan tudi režiser. "Ta film je bil premontiran prevečkrat, nazadnje tri dni pred portorožkim festivalom. Zdaj pa smo prišli do točke, ko mislim, da je to to in da ga ne morem več izboljšati," je povedal Cvitkovič. Film je namreč nastajal več kot desetletje, 29. oktobra pa prihaja v slovenske kinematografe.