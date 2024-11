Hrup za odrom: kaj se dogaja v zaodrju?

"Razmišljala sem veliko o tem, kaj se nam je zgodilo. Na primer, igralca sta mi sredi enega projekta dejala, da bosta zamudila. Začela sem se jeziti, nato pa sta mi dejala, da imata ločitev in da prideta, ko končata," je povedala režiserka Ivana Djilas."Milijon stvari se je zgodilo, marsikaj. Smo pa večinoma zbrani in zadaj ne obravnavamo osebnih zadev," je dejala igralka Pia Zemljič.

"Na premieri, ko so ljudje malo bolj vznemirjeni, se strgajo nogavice, ali pa se kakšen del kostuma ne zaveže prav," je dejala igralka Saša Pavček."Enkrat sem si recimo dislociral ramo vmes med prestavo. V zaodrju so mi jo namestili nazaj, pojedel sem, kolikor tablet smo imeli in igral sem naprej," je razkril igralec Jure Heningman.

"O tem predstava tudi govori, da vztrajamo do konca, ne glede na to, kaj se zgodi, in da hočemo predstavo pripeljati do aplavza," je povedal igralec Robert Korošec."Največja anekdota v tej predstavi je ta, da smo sami sebe prepoznali v tem materialu, v katerem se mogoče na prvi pogled nismo videli," je dejal igralec Uroš Fürst.