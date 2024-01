Hud tempo treningov in vaj za Lada Bizovičarja

Gostitelj večera in glavni motor projekta je Lado Bizovičar, ki je okoli sebe zbral same mojstre. Avtor besedila je Jure Karas-Slon, režijsko taktirko vihti Nejc Levstik, za osvetlitev bo poskrbel Črt Birsa, za videz odra pa televizijska, filmska in gledališka scenografinja Greta Godnič. Za glasbo bo odgovoren multiinštrumentalist Gašper Konec. Bizovičarju se bodo na odru pridružile nekatere največje ikone in fenomeni slovenske narodnozabavne, zabavne, pop, rock in še kakšne glasbe.

Da ne bi razkrili gostov, ki bodo z njim zapeli na odru sredi največje slovenske arene, smo morali Ladu obljubiti, da gostov ne snemamo v obraz, smo pa pred kamero dobili dobro razpoloženega glavnega akterja. "Vaje se začnejo ob šestih zjutraj, jaz jih navadno zaključim ob dveh ali treh zjutraj, ponavadi prešvican na sobnem kolesu, s katerega ne grem dol, dokler ne pridem skozi celo predstavo, ki je dolga od ene ure in pol pa do dveh ur, odvisno, koliko sem utrujen," je povedal Bizovičar in dodal, da se mu v času vaj pridružijo še ostali.

Slovenska muska se bo na žaru cvrla ob podpori orkestra, plesalcev. Projekt je za vse vpletene kar zahteven zalogaj. Zaradi številnih sodelujočih zvezdnikov narodnozabavne, pop, rock in še kakšne glasbe so urnike za ta projekt usklajevali tudi več kot leto dni v naprej.