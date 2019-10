Hudomušen vzpon Perice Jerkovića in Aleša Novaka na Triglav

Potem ko je v jesen skočil z dvema stoticama - 100. ponovitvijo Brad in prav toliko izvedbami hita Profesor Kuzman mlajši, kjer sodeluje kot režiser – se Perica Jerković vrača na gledališke odre z novo gorsko komedijo Slovenec in pol v družbi skečoholika Aleša Novaka , ki sodeluje pri ustvarjanju oddaje Štartaj, Slovenija!

Perica Jerković in Aleš Novak, prijatelja s podobnimi interesi in nekoliko manj podobnima značajema, gore doživljata različno: Aleš je član planinske zveze, izkušen pohodnik, TV-voditelj in komik. Perica je človek, ki se izgubi že v Ikei. Njuna epska pustolovščina, polna presenečenj, komičnih zapletov, duhovitih replik in smeha pa odpre večno dilemo: si res pravi Sloven'c, če nisi šel na Triglav?

Projekt Slovenec in pol je z matematično natančnostjo režiralUroš Kuzman. O kvaliteti komedije in glasnemu krohotu v dvorani ne gre izgubljati besed, saj so vsi vpleteni prekaljeni mojstri svoje obrti. Slovenec in pol je tudi tehnično razgiban projekt: odrska igra se prepleta z video posnetki zabavnih pripetljajev z naskoka Triglava, vsak od obeh akterjev dobi kratko priložnost, da pokaže kvalitete, zaradi katerih sta cenjena pri ljubiteljih stand upa. Ko gledalec že misli, da je vsega konec, sledi še posebna točka, ki vas bo nasmejala do solz.

Več utrinkov s premiere v priloženi fotogaleriji: