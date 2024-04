Tone Fornezzi - Tof , ki slavi 90 let, je pred desetletjem za STA dejal, da se da s smehom preživeti vse režime. "Pregovor pravi, smeh dela dobro kri, zato se moramo ob zdravstvu, ki ga imamo, čim bolj smejati," so bile njegove še danes zelo aktualne besede. "Namen satire je na šaljiv način opozarjati na napake naše družbe, teh pa je v naši družbi, če temu sploh še lahko rečemo družba, veliko," je prav tako preroško tedaj dejal za STA .

Humorist in novinar Tof praznuje 90 let.

Bil je tudi pobudnik več množičnih tradicionalnih rekreativnih prireditev, kot sta Maraton Franja in Triatlon jeklenih. Znan je tudi kot navdušen popotnik in kolesar. Leta 2017 se je podal na 36. kolesarski maraton Franja BTC City s ponyjem. Odločitev je tedaj komentiral: "Saj veste, vedno se odločam za neke traparije. Za letos sem sklenil, da Franjo prevozim s ponyjem. Ampak bom startal že dan prej. Upam, da mi bodo posodili tistega ponyja, ki ima prestave, ker ne vem, kako bom sicer prišel na Kladje, saj še kako dobro vem, zakaj dobi tisti, ki se prvi povzpne gor, pikčasto majico. Tudi sam sem bil na vrhu tega vzpona čisto pikčast," se je tedaj pošalil.

Fornezzi - Tof je po gimnaziji med letoma 1960 in 1968 delal pri Delu , pozneje pri Pavlihi in Anteni , od leta 1977 pa je sodelavec Dnevnika ter priloge Nedeljski dnevnik . V 70. letih je na Radiu Slovenija izoblikoval rubriko Boutique , pozneje pa legendarno satirično-humoristično oddajo Moped show . Osrednja tema oddaje, ki je potekala od leta 1978 do 2000, so bili aktualni politični dogodki. Je tudi avtor več knjig. Leta 2004 so pri založbi Primus izdali njegovo knjigo To je To(f) .

Leta 2011 je prejel Ježkovo nagrado. Takratna žirija ga je označila kot enega tistih izvirnih in vztrajnih Slovencev, ki nikoli niso imeli dlake na jeziku in ki so vedno držali ogledala tako uradni slovenski oblasti kot tudi preprostemu, malemu slovenskemu človeku. Hkrati je Tof po mnenju komisije človek, ki slovenski živelj že desetletja razveseljuje, prek smeha in satire latentno poučuje in ga dela boljšega, ko ga opozarja na vse tisto, kar bi ljudje najraje ne videli.

Leta 2017 so mu za življenjsko delo podelili še nagrado Organizacije za medije Jugovzhodne Evrope (SEEMO). Kot so med drugim zapisali v utemeljitvi, v Sloveniji velja za eno od največjih novinarskih legend. Je tudi prejemnik viktorja za življenjsko delo in viktorja za Moped Show.