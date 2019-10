'Hvala za pripravljen lavor, če bi mi odtekla voda'

"Snemanje v 9. mesecu za Male junake. Noro (nasmeh). Težko je dihati, se premikati, prepona deluje drugače. In nekaj ves čas 'sodeluje' pri procesu ... Brca, pleše, jemlje sapo ... A vse se da z dobro voljo, palačinkami in pravo ekipo. Hvala, Tomaž Trop Maco (Tabu) za ves čas pripravljen lavor, če bi mi odtekla voda! (smeh)," je na Instagramu zapisala Urška Majdič – UMA , ki že nestrpno odšteva dneve, ko bo postala mamica. Urška in njen izbranec Tin Vodopivec sta se zaročila na valentinovo na romantičnem oddihu v Dubaju, poročno slavje v ožjem družinskem krogu pa načrtujeta za naslednje leto.

Mic Melanšek, soustanovitelj in kreativni direktor podjetja Mali junaki, je za 24ur.com povedal, kako je prišlo do sodelovanja s slovensko glasbenico.

"Urška Majdič – UMA sodeluje z nami pri snemanju našega božičnega albuma, ki ga bomo brezplačno ponudili kupcem naših personaliziranih knjigic. Novoletni prazniki so za nas ena najpomembnejših sezon in glede na to, da nam že milijon ljudi v sedmih državah po svetu zaupa do te mere, da prav naš izdelek položijo pod božično drevesce, se jim želimo na nek način zahvaliti. Urška je svojo vlogo odlično opravila in komaj čakamo, da lahko končni izdelek pokažemo svetu."