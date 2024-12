'Hvala za vse, kar si nam podaril'

V 62. letu je umrl režiser, scenarist, skladatelj, slikar, montažer in igralec Vinci Vogue Anžlovar, ki se je leta boril z boleznijo. Čeprav ga je ALS, neozdravljiva degenerativna bolezen živčevja, močno izčrpala, pa je bil aktiven vse do konca, saj je še pred dobrim mesecem predstavljal svoj novi film, ki ga je naslovil Tartinijev ključ. Po njegovi smrti so se mu poklonili številni iz sveta filma, spomnili pa so se ga tudi drugi.