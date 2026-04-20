Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

I feel dance Libero Fest XII potekal v velikem slogu

Medvode, 20. 04. 2026 15.13 pred 43 minutami 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
I feel dance Libero Fest XII

Dva dneva, en oder. Tisoče zgodb, ujetih v gib. I feel dance Libero Fest XII je tudi letos Medvode spremenil v pravo plesno prestolnico, kjer so se prepletli talent, energija in čista strast do plesa. In ko se je zadnja glasba polegla, je bilo jasno – to ni bil le festival, temveč izkušnja, ki si jo zapomniš za vse življenje.

Na odru Športne dvorane Medvode se je v dveh dneh zvrstilo kar 318 koreografij, nastopilo je 54 plesnih klubov, skoraj 1.500 plesalcev iz štirih držav pa je dokazalo, da ples presega meje, jezike in generacije. Na odru je nastopilo tudi lepo število nekdanjih tekmovalcev šova Slovenija ima talent. Vsak nastop je bil zgodba zase – od najmlajših, ki so prvič stopili na velik oder, do izkušenih plesalcev, ki so dvorano napolnili z izjemno prezenco.

Sreča ob prvem mestu na I feel dance Libero Fest XII
FOTO: Arhiv organizatorja
Si želiš tudi ti predstaviti svoj talent in zasijati na velikem odru? Prijave za letošnjo, že 11. sezono, so še vedno odprte!

Vrhunec prvega dne je pripadel Rising Star Gala večeru, kjer je zmagovalna koreografija "Gneča na blagajni" (Force plesni val) navdušila tako občinstvo kot sodnike in napovedala močan tekmovalni utrip festivala. Drugi dan pa je postregel z vrhunci, ki so dobesedno dvignili dvorano na noge. V Mini Urban Gala je slavila plesalka Karin Sušec, ki trenira pod vodstvom Tjaše Leban "Look My Way" (Plac Studio), v Mini Art Gala pa Ema Skaza, s koreografijo Patricije Crnkovič "Revolution" (Plesno društvo Libero), ki je s svojo izraznostjo pustila močan vtis.

Večer se je stopnjeval v Grand kategorijah, kjer so plesalci pokazali vrhunsko tehnično dovršenost in umetniško zrelost. V Grand Art Gala je zmagala koreografija Monje Lorenčič "Fear" (Tovarna plesa), medtem ko je absolutni vrhunec festivala pripadel Grand Urban Gala – naslov zmagovalca in prestižni "Best of the Best" je osvojila koreografija Žana Roja "Tokken" (Tovarna plesa), ki je z izjemno energijo in dovršeno izvedbo pustila neizbrisen pečat.

I feel dance Libero Fest XII
FOTO: Arhiv organizatorja

A I feel dance Libero Fest ni le tekmovanje. Je prostor srečevanj plesalcev, podpore, prijateljstev in navdiha. Plesalci se med seboj srčno spodbujajo, ko občinstvo diha z odrom in ko vsak gib pomeni nekaj več. Letos so k tej izkušnji prispevali tudi partnerji dogodka, ki so s svojimi aktivacijami, nagradnimi igrami in interaktivnimi vsebinami dodatno obogatili festivalsko dogajanje in nasmejali prisotne. Ko se reflektorji ugasnejo in oder utihne, ostane nekaj, česar ni mogoče izmeriti – občutek. Občutek, da si bil del nečesa velikega. 

REZULTATI FESTIVALA LIBERO DANCE FEST XII

PRVI DAN

RISING STAR GALA

Zmagovalec:
Gneča na blagajni – Force plesni val

Finalisti:
Smash the Place – Plesni klub ADC
Cranes of Hope – Moje športno društvo
Lil Savage – Plac Studio
Finding Your Inner Light – Plesni klub BIT
River Deep Mountain High – Plesni klub BIT
Isabela – Plesni klub ADC
Obsidian – Tovarna plesa
Princeska Florina – Baletni butik Pizzicato
Broadway Baby – Plesni klub BIT
Offset – Plac Studio
Gneča na blagajni – Force plesni val
Quasar – Plesni klub ADC

DRUGI DAN

MINI URBAN GALA

Zmagovalec:
Look My Way (plesala Karin Sušec) – Plac Studio

Finalisti:
1. Look My Way (Karin Sušec) – Plac Studio
2. Dirrty (Karin Sušec in Maša Kočevar) – Plac Studio
3. Isabela Stele & Zoja Likar – Plesni klub ADC

MINI ART GALA

Zmagovalec:
Revolution (plesala Ema skaza) – Plesno društvo Libero

Top 3:
1. Revolution (Ema Skaza) – Plesno društvo Libero
2. Smile (Julija Antauer) – Plesni klub Vibe
3. It had better be tonight (Julija Antauer) – Plesni klub Vibe

GRAND URBAN GALA

Zmagovalec & Best of the Best:
Tokken – Tovarna plesa

Top 3:
1. Tokken – Tovarna plesa
2. Force – Force plesni val
3. Divertirse – Plesni klub ADC

GRAND ART GALA

Zmagovalec:
Fear – Tovarna plesa

Top 3:
1. Fear – Tovarna plesa
2. Sacrifice – Plesno društvo Libero
3. The Rhythm of the Falls – MN plesna šola

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641