I feel dance Libero Fest XII potekal v velikem slogu

Na odru Športne dvorane Medvode se je v dveh dneh zvrstilo kar 318 koreografij, nastopilo je 54 plesnih klubov, skoraj 1.500 plesalcev iz štirih držav pa je dokazalo, da ples presega meje, jezike in generacije. Na odru je nastopilo tudi lepo število nekdanjih tekmovalcev šova Slovenija ima talent. Vsak nastop je bil zgodba zase – od najmlajših, ki so prvič stopili na velik oder, do izkušenih plesalcev, ki so dvorano napolnili z izjemno prezenco.
Vrhunec prvega dne je pripadel Rising Star Gala večeru, kjer je zmagovalna koreografija "Gneča na blagajni" (Force plesni val) navdušila tako občinstvo kot sodnike in napovedala močan tekmovalni utrip festivala. Drugi dan pa je postregel z vrhunci, ki so dobesedno dvignili dvorano na noge. V Mini Urban Gala je slavila plesalka Karin Sušec, ki trenira pod vodstvom Tjaše Leban "Look My Way" (Plac Studio), v Mini Art Gala pa Ema Skaza, s koreografijo Patricije Crnkovič "Revolution" (Plesno društvo Libero), ki je s svojo izraznostjo pustila močan vtis.
Večer se je stopnjeval v Grand kategorijah, kjer so plesalci pokazali vrhunsko tehnično dovršenost in umetniško zrelost. V Grand Art Gala je zmagala koreografija Monje Lorenčič "Fear" (Tovarna plesa), medtem ko je absolutni vrhunec festivala pripadel Grand Urban Gala – naslov zmagovalca in prestižni "Best of the Best" je osvojila koreografija Žana Roja "Tokken" (Tovarna plesa), ki je z izjemno energijo in dovršeno izvedbo pustila neizbrisen pečat.
A I feel dance Libero Fest ni le tekmovanje. Je prostor srečevanj plesalcev, podpore, prijateljstev in navdiha. Plesalci se med seboj srčno spodbujajo, ko občinstvo diha z odrom in ko vsak gib pomeni nekaj več. Letos so k tej izkušnji prispevali tudi partnerji dogodka, ki so s svojimi aktivacijami, nagradnimi igrami in interaktivnimi vsebinami dodatno obogatili festivalsko dogajanje in nasmejali prisotne. Ko se reflektorji ugasnejo in oder utihne, ostane nekaj, česar ni mogoče izmeriti – občutek. Občutek, da si bil del nečesa velikega.
REZULTATI FESTIVALA LIBERO DANCE FEST XII
PRVI DAN
RISING STAR GALA
Zmagovalec:
Gneča na blagajni – Force plesni val
Finalisti:
Smash the Place – Plesni klub ADC
Cranes of Hope – Moje športno društvo
Lil Savage – Plac Studio
Finding Your Inner Light – Plesni klub BIT
River Deep Mountain High – Plesni klub BIT
Isabela – Plesni klub ADC
Obsidian – Tovarna plesa
Princeska Florina – Baletni butik Pizzicato
Broadway Baby – Plesni klub BIT
Offset – Plac Studio
Quasar – Plesni klub ADC
DRUGI DAN
MINI URBAN GALA
Zmagovalec:
Look My Way (plesala Karin Sušec) – Plac Studio
Finalisti:
1. Look My Way (Karin Sušec) – Plac Studio
2. Dirrty (Karin Sušec in Maša Kočevar) – Plac Studio
3. Isabela Stele & Zoja Likar – Plesni klub ADC
MINI ART GALA
Zmagovalec:
Revolution (plesala Ema skaza) – Plesno društvo Libero
Top 3:
1. Revolution (Ema Skaza) – Plesno društvo Libero
2. Smile (Julija Antauer) – Plesni klub Vibe
3. It had better be tonight (Julija Antauer) – Plesni klub Vibe
GRAND URBAN GALA
Zmagovalec & Best of the Best:
Tokken – Tovarna plesa
Top 3:
1. Tokken – Tovarna plesa
2. Force – Force plesni val
3. Divertirse – Plesni klub ADC
GRAND ART GALA
Zmagovalec:
Fear – Tovarna plesa
Top 3:
1. Fear – Tovarna plesa
2. Sacrifice – Plesno društvo Libero
3. The Rhythm of the Falls – MN plesna šola
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.