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Domača scena

I feel dance Libero Fest XIII odprl vrata velikemu plesnemu poletju

Portorož, 23. 06. 2026 12.41 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A. P.
Libero Fest XIII

Portorož je minuli konec tedna dihal v ritmu plesa. Avditorij Portorož je v okviru I feel dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition za dva dni postal prostor mladostne energije, ustvarjalnosti in navdušenja. Festival je združil 1.500 plesalcev iz Slovenije, Hrvaške in Črne gore ter 54 plesnih klubov in društev ter ponovno dokazal, da je ples veliko več kot tekmovanje.

Portorož je minuli konec tedna znova postal prestolnica plesa. Na I Feel Dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition so se predstavili najboljši mladi plesalci in plesalke iz vseh koncev Slovenije, občinstvo pa je navdušilo več deset koreografij, ki so dokazale, kako raznolika in kakovostna je domača plesna scena.

Prvi festivalski dan se je zaključil z Mini Urban Galo in Rising Star Galo, na katerih so organizatorji predstavili najbolj izstopajoče nastope mladih talentov. Med najmlajšimi urbanimi plesalci je slavila Zoja Milavec iz ARTIFEX Postojna s koreografijo Trip a Little Light Fantastic, medtem ko je v kategoriji Rising Star največ navdušenja požela koreografija The Playground of Life Društva Kazina pod vodstvom koreografinje Mirjam Podobnik.

Tudi drugi festivalski dan je postregel z vrhunskimi nastopi. V Grand Art Gali je strokovno žirijo najbolj prepričala koreografija Joker: Beyond the Smile Društva Kazina, v Grand Urban Gali pa je zmago odnesla koreografija Badkarma Tovarne plesa v koreografiji Žana Roja. Med najmlajšimi plesalci umetniških disciplin je slavila Ema Skaza iz Plesnega društva Libero s koreografijo Hybrid Entity.

I feel dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition
I feel dance Libero Fest Vol. XIII Summer Edition
FOTO: Girafon studio

Pet gala večerov je ponudilo pregled najboljšega, kar trenutno ponuja slovenski plesni prostor – od urbanih plesnih slogov do umetniško izraznih koreografij in velikih skupinskih produkcij. Na odru so se predstavili tako najmlajši talenti kot tudi plesalci, ki že uspešno nastopajo na največjih domačih in mednarodnih tekmovanjih.

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