Ian Hotko: Pustim, da me med plesom vodi glasba

Ljubljana bo 25. oktobra zaživela v ritmih, kakršnih še nismo doživeli – prihaja IDO I feel dance, I feel Slovenia – svetovno prvenstvo v hip hopu, poppingu, breakdancu in hip hop battlih 2025. Mesto bo gostilo več kot 4500 plesalcev iz 36 držav, ki bodo s svojo energijo, gibom in srčnostjo ustvarili pravi plesni praznik.

Ian Hotko FOTO: osebni arhiv icon-expand

Tokrat smo se pogovarjali z Ianom Hotkom, ki bo na svetovnem prvenstvu branil kar tri naslove, in sicer v kategorijah popping solo junior 2, hip hop solo in hip hop battle solo. Pred kratkim pa je na svetovnem plesnem tekmovanju Red Bull Dance Your Style v Los Angelesu le za las zgrešil finale.

Prišli ste nazaj iz Los Angelesa, za vami pa so številni uspehi, ki jih kar naprej nižate. Kaj ste osvojili lani?

Zmagal sem v kategoriji solo hip hop, v kategoriji hip hop battle, v poppingu solo in poppingu duo ter v kategoriji junior 2.

Letos boste tekmovali v treh disciplinah. Katerih?

V kategoriji battle, solo hip hopu in v kategoriji popping.

Kako se počutite zdaj, ko bo tekmovanje potekalo doma, v Ljubljani?

Super je, ker mi ni treba potovati in lahko vso energijo prihranim za oder. Mislim, da je res velika čast, da Slovenija gosti svetovno prvenstvo IDO. Vabim vse, da pridete – tega res ne smete zamuditi! To je odlična priložnost tako za plesalce kot za gledalce. Prepričan sem, da bo moj nastop še boljši z vašo podporo.

Ian, vi ste iz Maribora. Katere tri stvari so vam v Ljubljani najljubše?

Park Woop – že dolgo nisem bil tam, ampak je super. Potem središče mesta pozimi, ker ima res lepo vzdušje, in BTC, ker rad nakupujem.

Ian Hotko FOTO: osebni arhiv icon-expand

Katera je vaša najljubša slovenska jed, ki bi jo priporočili drugim?

Kremšnita – seveda originalna blejska. Pa tudi kranjska klobasa!

Stari ste 16 let. Kaj se je za vas spremenilo od lanskega leta, ko ste osvojili štiri naslove?

Začel sem organizirati delavnice, več potujem, več poučujem in tekmujem, predvsem na mednarodni ravni. Tudi na družbenih omrežjih sem postal bolj aktiven.

Po zmagoslavju na finalu Red Bull Dance Your Style v Portorožu ste odpotovali v Los Angeles, kjer ste se pomerili z najboljšimi plesalci sveta. V kakšnem spominu vam je ostalo tekmovanje?

V neverjetnem! Tja smo šli za en teden – imeli smo tri do štiri snemanja na dan, veliko smo trenirali z mojimi vzorniki. Vadili smo na zelo visoki ravni, res vrhunska izkušnja. Battle je bil eden najtežjih, ampak imel sem srečo s pesmimi, ki sem jih poznal, in izpadlo je odlično. Počutim se super in sem res hvaležen. Zdaj bomo videli, kaj bo ta zmaga prinesla naprej.

Imate kakšen poseben trik pred nastopom na odru?

Da sem spontan. Nikoli ne vsiljujem gibov – pustim, da me glasba vodi. To je moje pravilo.

Imate kakšnega skritega aduta?

Imam, ampak ga še pilim na treningih. Mislim, da sem v Los Angelesu pokazal skoraj vse, kar sem znal. Zdaj bom samo jaz – avtentičen – in bom poskušal uživati v trenutku.

Ian Hotko FOTO: osebni arhiv icon-expand

Katerim trem osebam ste najbolj hvaležni?

Mami, očetu in bratu. Družina vedno pride prva.

Če bi morali izbirati – tujina ali Slovenija?

Najprej tujina, da pridobim izkušnje in znanje, potem pa se zagotovo vrnem domov.

Če bi morali izbrati eno zvrst – hip hop, popping ali battle?

Solo hip hop. To je moj prosti slog, to najbolje znam in v tem najbolj uživam.

Imate kakšne vzornike?

Seveda! Spreminjajo se skozi čas, a trenutno je moj idol Rubix Criminal. Trenirala sva skupaj v LA-ju in mislim, da je eden najboljših plesalcev na svetu.

Je kakšen oder, ki vam še predstavlja izziv?

Moj cilj je nastopiti na Black Hole Battle v Parizu in na Summer Dance Forever. Ko sem bil mlajši, sem te dogodke vedno spremljal in si jih želel doživeti v živo. Rad bi obiskal tudi Azijo, ker tam še nikoli nisem bil in sem slišal, da imajo odlična battle tekmovanja.

Kako se počutite, kadar se ne strinjate s sodniki?

To je del igre. Ples je subjektiven – je umetnost in šovbiznis. Hvaležen sem, da lahko pokažem, kar znam. Prepričan sem, da me čaka še veliko priložnosti, a že zdaj sem res hvaležen za vse, kar sem doživel.

Jutri se začne eden največjih dogodkov v zgodovini IDO. Kaj naj po vašem mnenju obiskovalci pričakujejo?