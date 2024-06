Igor Jagodic bo eden od sodnikov mednarodnega tekmovanja za mlade chefe

"Zelo pomembno je, da se mladi slovenski kulinarični ustvarjalci v čim večjem številu prijavijo, saj je Slovenija v zadnjih letih postala pomemben igralec na področju kulinarike v tej regiji. Zato je prav, da naši mladi to pokažejo tudi na svetovnem odru in izkoristijo številne prednosti, ki jim jo takšna priložnost ponuja," je ob imenovanju za sodnika na tem prestižnem dogodku poudaril Igor Jagodic .

Jagodic imenovanje razume kot posebno priznanje in dejstvo je, da ta čast pripade le najboljšim. Tako sta doslej kot slovenska sodnika na S.Pellegrino Young Chef Academy sodelovala Tomaž Kavčič in Janez Bratovž, Ana Roš pa je bila leta 2018 članica tako imenovanih 'sedmih modrecev', sodnikov, ki najboljšega mladega kuharja ali kuharico na svetu izberejo na svetovnem finalu, ki bo za to edicijo tekmovanja potekal leta 2025 v Milanu.

S. Pellegrino Young Chef Academy sicer predstavlja izjemno platformo za mlade kuharje do 30. leta starosti. "Mladi pri nas nimajo na voljo prav veliko priložnosti, da bi celotni regiji lahko pokazali, kaj delajo, kako razmišljajo in kako sposobni so. Tu pa lahko pridejo v stik z najboljšimi chefi in chefinjami na svetu, si ustvarijo ime in hitreje pridejo do mednarodne prepoznavnosti. Hkrati skozi celoten proces sodelovanja in snovanja tekmovalne jedi začnejo drugače razmišljati o hrani, odpirajo se jim nova obzorja," prednosti sodelovanja našteva Igor Jagodic.