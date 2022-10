Divjačina s črnim orehom in malinami. Veliko dela in priprav za sicer zelo okusen obed. Kaj pa če iz naštetega ustvarite vrhunsko pašteto in si jo enostavno namažete na kruh? Eliti slovenskih šefov je Igor Jagodic, ki je tako natančen, da lahko olupi grah, v ponedeljek pokazal kako.