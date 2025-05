Igor Mikić in Polona Kranjc zaljubljena: Ne čutiva razlike v letih

"Spoznala sva se na Kmetiji," pove 23-letna Polona Kranjc , ki so jo gledalci POP TV najprej spoznali v Sanjskem moškem in kasneje še v Kmetiji. "Meni je bil Igor takoj všeč, ko sem ga spoznala. Njegov videz in njegova energija sta me takoj pritegnili, ampak nisem pa takoj rekla: 'U, hočem ga imeti!' To je prišlo kasneje, ko sva se začela bolje spoznavati."

Danes skrivnosti ni več – zaljubljenca priznavata, da sta par in sta se za naš medij odločila o svoji ljubezni tudi spregovoriti. In kakšen par sta? "Bolj se zadržujeva doma," pravi Polona. Igor dodaja: "V zadnjih nekaj letih ne hodim več toliko med ljudi, bolj cenim svoj čas. Doma je lepo."

Njuno razmerje sta sprva nežno varovala pred radovednimi pogledi. A ko je Igor aprila objavil prvo skupno fotografijo na Instagram zgodbi, so radovedna sporočila začela deževati. "To sem po 40 minutah izbrisal, saj mi je pisalo na 10 sekund po 100 ljudi," pravi. "Če hočeš, da nekaj traja, naj ostane zasebno. Potem je pa zaokrožil nek video po spletu, zdaj pa je, kar je."

Čeprav so bila njuna srečanja v šovu kratka, je bil to le uvod v nekaj več. Ko sta zapustila Kmetijo, sta se začela več pogovarjati – najprej s preprostimi sporočili, nato pa z iskrenimi dejanji. "Ko sem prišel iz Kmetije, sem jo dodal in ji pisal, jo povabil na tortico. Ker ne mara torte, sem jo potem že na prvem zmenku pital s sladoledom," v smehu razkrije Igor, ki se očitno še dobro spominja sladkega začetka.

Igor , ki vedno rad pogleda na svet s kančkom humorja, pa začetke vidi nekoliko drugače: "Ona je bila v Kmetiji samo dva tedna. Nisva imela veliko kontakta. Edino, kot sem že v oddaji povedal, mi je njena prijateljica povedala, da sem ji všeč. In a veš kaj? Tisti, ki sem mu jaz všeč, je tudi on meni všeč. Ker imava nekaj skupnega!" je v smehu povedal vedno nasmejani Mikić.

Čeprav ju ločuje 15 let, razlike skoraj ne čutita. "Jaz sem bolj mladosten, a ne?" se pošali Igor. "V komunikaciji je sigurno malo razlike ... Ampak se zato malo več stiskaš in malo manj govoriš."

Njuna vez ni le romantična, temveč tudi spodbudna in opogumljajoča. "Predvsem me motivira, da sem vsak dan boljša," pove Polona. Igor pa jo dopolni: "Skušam ji povedati, da tudi če ji kdaj kaj povem na grd način, da ji želim samo najboljše ... Da se najde v neki stvari, da bere, da je manj na telefonu. Z veliko ljubeznijo pridejo tudi velika razočaranja, so veliki vzponi in veliki padci. Tako je v življenju." Drug v drugem prepoznavata varnost, nežnost in priložnost za rast.

"Polona mi daje naklonjenost, pozornost, čas, trud, iskrenost. Uči me potrpežljivosti," razkrije Igor. "Ravno sem hotela to reči," se v smehu oglasi Polona.

Ker je Igor že nekaj let velikokrat v središču medijske pozornosti, pravi, da s tem pride tudi pozornost deklet. Zaradi družbenih omrežij pa je tako 'bolj na voljo' svojim oboževalcem, predvsem oboževalkam, ki mu velikokrat pišejo. "Tudi to moraš biti močen karakter. To moraš znati prenašati," je povedal Igor. In, ali je Polona ljubosumna? "Ja, sem ja," prizna z nasmehom. Pa Igor? Pravi, da je tudi on ljubosumen: "Če imaš nekoga res rad, to pride zraven."

Polonina in Igorjeva ljubezen je tako močna, da je 23-letnica že spoznala sicer najpomembnejšo žensko v Igorjevem življenju – njegovo mamo: "Mamo sem spoznala slučajno. Super ženska, res jo imam rada." Igor pa doda: "To mi veliko pomeni. Če tega ni, ni odnosa."