Igor Mikić za kosilo jé samo riževe vaflje in salamo

Igor Mikić, fitneser in obraz oddaje Alfa Mikić, je na Facebooku objavil fotografijo svojega hladilnika in ob njej zapisal: "Vsi me sprašujejo, kaj jem, da sem tako vitek in lep. Evo, razkrivam skrivnost. Tako je videti moj hladilnik!" V njem je kar devet pomel, salama, kaki in zelenjava. Med pogovorom o njegovem prehranjevanju nam je razkril tudi, da se je v mladosti spopadal z motnjami prehranjevanja. "Mnogi imajo do prehrane nezdrav odnos in motnje hranjena. To je tema, o kateri me ni sram govoriti, ker vem, da se s tem bori veliko ljudi po svetu. Imel sem motnje hranjenja. Teh je več vrst – jaz sem se bal jesti, predvsem sem se bal ogljikovih hidratov. Včasih nisem jedel tudi ves dan. To pa zelo hitro preraste v navado," je za24ur.com povedal Igor in dodal, da je po tem, ko je dojel, da njegovo telo ne deluje več normalno, spremenil svoje navade.

"Ko sem imel 82 kilogramov, so mi govorili, da sem predebel"

Pri 15 letih se je začel aktivno ukvarjati z bodybuildingom in manekenstvom. "To dvoje pa ne gre skupaj, saj morajo biti manekeni kot 'posušene veje', pri fitneserjih pa je najpomembneje, da si čim večji." Povedal je, da so v agenciji opazili, da so ga začeli vedno bolj klicati in so ga zato želeli poslati na teden mode v Milanu. "Takrat mi je agent rekel, da moram shujšati na 80 kilogramov. To je res premalo, saj sem visok 191 centimetrov." Povedal je, da je po nasvet, kako shujšati, šel k znanemu bodybuilderju Mihi Zupanu: "Ko sem ga vprašal, kaj mi svetuje, kako izgubiti 10 kilogramov, me je vprašal, ali vem, zakaj so bili ljudje v Auschwitzu tako suhi. Sem rekel, da zato, ker niso jedli, in mi je samo pomežiknil in rekel, da zdaj vem, kaj moram narediti. Mi je dal vedeti, kaj moram narediti. Začel sem se postiti, po vse dneve nisem ničesar jedel, da sem nekako prišel na 82 kilogramov. Ko sem šel v Milano, so mi na avdicijah rekli, da sem prevelik, na eni celo, da sem prestar. Takrat sem imel 24 let in sem bil prestar. Takrat so bili popularni fantje, stari 16, 17 let."