Igralca iz priljubljene serije Ja, Chef! pekla dobrodelne piškote

In kaj pravzaprav je Nasmeškotek? To je dobrodelni piškotek, ki ima čarobno moč, še posebej za mladostnike iz socialno šibkejših družin pod okriljem dijaškega sklada programa Botrstvo v Sloveniji. Del sredstev od prodaje Nasmeškotka Hofer namreč namenja prav programu Botrstvo v Sloveniji za kritje oskrbnine v dijaških domovih, s čimer pomaga dijakom zagotoviti bolj varno in stabilno okolje ter jim omogoča, da se lažje osredotočajo na uspešen zaključek želenega šolanja, doseganje višje izobrazbe ter si utirajo pot do lepše prihodnosti. Letošnji Nasmeškoti so po simbolni ceni en evro že na voljo v Hoferjevih trgovinah.

Igralca Jernej Kogovšek in Mario Ćulibrk , ki ju poznamo iz priljubljene VOYO serije Ja, Chef!, sta se preizkusila v dobrodelni peki piškotov. Igralca, ki v seriji igrata mojstra slaščic in kuharskega pomočnika, sta zavihala rokave in sodelovala pri prvi seriji Hoferjevih dobrodelnih Nasmeškotkov.

"Za Botrstvo v Sloveniji in pomoč dijakom pri kritju njihovih oskrbnin v dijaških domovih sem z veseljem skočil v Ja, Chef! uniformo in vklopil pečico za peko Nasmeškotkov. Zavedam se, da imam sam veliko srečo, da lahko izvajam poklic, ki me razveseljuje vsak dan znova – vsake toliko pa malo nasmeji tudi druge. Zato s ponosom podpiram to dobrodelno iniciativo," je o odločitvi za sodelovanje v tem dobrodelnem projektu pojasnil Jernej Kogovšek, njegov 'sodelavec' v seriji Ja, Chef! Mario Ćulibrk pa dodal: "Čeprav se imenuje veseli december, vsi vemo, da ni vesel za vse. In to ne samo december, tudi ostali meseci v letu. Z Nasmeškotkom imamo možnost nasmehe pričarati vsaj na obraze dijakov, vključenih v program Botrstvo v Sloveniji."

Poleg igralcev iz priljubljene VOYO serije Ja, Chef! so prve dobrodelne Nasmeškotke gnetli, valjali, krasili in pakirali tudi vodja zagotavljanja kakovosti in odgovornega vodenja podjetja Hofer Bor Trček, koordinatorka programov Botrstva Tina Lamovšek, ter njeni strokovni sodelavki, Tina Plevnik in Tea Dorić, predstavnik keksarne Delakorda Uroš Delakorda ter Hoferjevi vplivneži Rebeka Simonič Fink, Barbara Radojlović-Barbarella in Jan Kovačič.