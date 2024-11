Igralca Jamnik in Gojc: S pivom se vse začne in vse konča

Presmešna za tragedijo in preveč resnična za pravo komedijo, pravita igralca Jaša Jamnik in Gojmir Lešnjak Gojc. Zato je predstava Pivo skoraj komedija. "Resnica, tista žalostna, je velikokrat zelo smešna," je povedal igralec Gojmir Lešnjak Gojc in dodal, da je v predstavi veliko elegantnih prelomov med smešnim in tragičnim.

Ta skoraj-komedija pripoveduje o očetu in sinu, ki skozi življenje zamenjata vlogi, kljub temu, da sinovi tega pogosto ne načrtujejo. "Točno o tem ta igra govori, kako smo si očetje in sinovi podobni, kako v mladosti prisežemo, da nikoli ne bomo takšni kot očetje in potem postanemo identični." Igralec Jaša Jamnik pa je dodal, da lahko naše starše dobro razumemo šele takrat, ko sami postanemo starši.