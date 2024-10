Igralci Drame navdušeni nad prostori, v katerih bodo nastopali med prenovo

Igralci SNG Drame so s premierno uprizoritvijo predstave Otroci sonca otvorili novo sezono gledaliških predstav. Tokrat v povsem novih prostorih na Litostrojski ulici, saj Dramo prenavljajo. Poleg tega, da so bili veseli premiere, so bili navdušeni tudi nad prostori, ki so jih za njih postavili na nadomestni lokaciji.

S predstavo Otroci sonca so igralci ljubljanske SNG Drame otvorili novo sezono gledaliških stvaritev. A ne le začetek nove sezone, tokrat so nastopili tudi v novih prostorih na Litostorjski, kjer bodo predstave na ogled vse dokler se prostori Drame prenavljajo. "Super veseli smo, da smo končno otvorili to sezono v novih prostorih. Videti so fenomenalno," je bil navdušen Timon Šturbej.

Premiere so vedno nekaj posebnega, ne glede na to, kje jih izvajajo. "Premiera je vedno stres, adrenalinski vrtiljak in vesela sem, da nam je danes uspelo odigrati tako, kot smo delali na vajah in da ni bilo kakšnih nepredvidenih okoliščin. Vesela sem, da sem bila sama del te zgodbe in upam, da bo gledalcem všeč," je po predstavi povedala Barbara Cerar.

Igralci si želijo, da bodo ljudje prihajali v gledališče tudi na novo lokacijo. "Upam, da nova predstava predstavlja mir. To praznino, ki jo je avtor postavljal v ospredje, kjer so zunaj bolezni in revolucije, v notranjosti hiše pa se ljudje ukvarjajo predvsem sami s sabo, to je moderni čas. Mislim, da nas mora to malo prebuditi. Vse te vojne in stvari, ki se dogajajo okoli nas, pa enostavno ne naredimo nič. Sam čutim, da je to za nas zgodovinski dogodek. Ustvarili smo gledališče v nenormalnih pogojih," je povedal Branko Šturbej, ki je prepričan, da jim brez vseh, ki so sodelovali pri tem, da jim je uspelo tudi med prenovo prostorov ustvariti predstavo in nadaljevati s programom, ne bi uspelo.