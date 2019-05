Igralci o skrivnostih: 'Zgodilo se mi je že kdaj, da mi je kaj ušlo'

V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) bo rdeča nit prihajajoče sezone 2019/2020 skrivnosti. Igralci so nam zaupali, kako potekajo priprave na jesenske premiere ter med drugim razkrili, kako dobri so pri ohranjajo skrivnosti.

V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) bo rdeča nit prihajajoče sezone 2019/2020 skrivnosti. FOTO: Mare Vavpotič

V Mestnem gledališču ljubljanskem so ob koncu gledališke sezone razgrnili repertoar sezone 2019/2020, ki je nastal pod umetniškim vodstvom direktoriceBarbare Hieng Samobor. Novo prihajajočo sezono so poimenovaliSkrivnosti, za ljubitelje gledališča pa so pripravili kar trinajst novih zgodb (šest premier na Velikem odru in sedem premier na Mali sceni). Kaj prinaša nova gledališka sezona skrivnosti?

Veliki oder: 7 dni(režiserŽiga Divjak), Volpone (režiserDiego de Brea), Kar vem, da je res (režiser Luka Martin Škof), Za narodov blagor ( režiser Matjaž Zupančič) inTurandot (režiserka Jana Menger). Mala scena: Dragi, doma sem! (režiserka Nina Šorak), Ure, dnevi, čas (režiserka Mojca Madon), Karaoke (režiserJure Novak), to jabolko, zlato (režiserPrimož Ekart), Koščki svetlobe (režiserka Barbara Zemljič), Žalostinke (režiser Jan Krmelj) in Trije milijoni minut (režiserka Barbara Hieng Samobor). Igralka Mojca Funkl, ki jo gledalci POP TV-ja lahko vidijo v seriji Reka ljubezni, je že začela z novim študijem za prihajajočo sezono. Nastopila bo v drami 7 dni v režiji Žige Divjaka. Osnova avtorskega projekta 7 dni je občutek, da nam zaradi nenehne naglice, v kateri si poskušamo zagotoviti boljši oziroma mirnejši jutri, posamezen dan prepogosto spolzi iz rok. To bo predstava o življenju malih ljudi, ki se po najboljših zmožnostih trudijo preživeti iz tedna v teden, ob tem pa upajo, da ne bo tako tudi iz leta v leto. Jure Henigman, Iva Krajnc Bagola inBernarda Omanpa bodo sezono na mali sceni začeli s komedijo Dragi, doma sem!. Jure in Iva bosta odigrala zakonski par, Bernarda pa Ivino mamo. Zgodba govori o 38-letni Judy, ki je imela včasih zahtevno, a dobro plačano delo v finančnem svetu, si je pred nekaj leti izbrala povsem drugačen način življenja: pustila je službo in se odločila, da bo postala gospodinja. Ne zgolj gospodinja – svoje življenje bo živela, kot da nismo na koncu drugega desetletja 21. stoletja, temveč v petdesetih letih 20. stoletja.Režiserka Nina Šorak se bo z ekipo posvečala predvsem vprašanju feminizma. Mojca Funkl, Jure Henigman, Iva Krajnc Bagola in Bernarda Oman o pripravah na nove vloge: