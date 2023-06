Igralec Jure Kopušar prejemnik gledališke nagrade tantadruj

V Muzeju Sartorio v Trstu so v nedeljo podelili letošnje primorske gledališke nagrade tantadruj za umetniške dosežke. Poleg nagrade za življenjsko delo, ki jo je prejel igralec in režiser Adrijan Rustja, so nagradili še predstavo SSG Trst Mario in čarodej, igralca Jureta Kopušarja in Jako Varmuža za oblikovanje svetlobe, so sporočili iz SSG Trst.

Uprizoritev Mario in čarodej Slovenskega stalnega gledališča (SSG) Trst po noveli Thomasa Manna v dramatizaciji Tatjane Doma in režiji Ivane Djilas je prejela tantadruja za najboljšo predstavo v celoti. Kot piše v utemeljitvi, je uprizoritev primer učinkovitega sozvočja uprizoritvenih elementov v premišljeni režijski uglasitvi Ivane Djilas. Avtobiografsko pripoved nemškega nobelovca o družinskih počitnicah v Italiji v času Mussolinijeve vlade dramatizacija Tatjane Doma spretno izoblikuje v pisateljevo izpoved ter pri tem omogoči udejanjenje prizorov iz njegove pripovedi in svojevrstnih značajev, ki izidejo iz Mannove satire fašizma.