Igralec Klemen Novak zaigral ob boku slavnega Seana Beana

Klemen Novak je svoje igralske veščine začel piliti na akademiji v New Yorku, potem ko je spoznal, da študij farmacije ni zanj. Po New Yorku je živel tudi v Los Angelesu. V Beogradu pa je bil nedavno del mednarodne filmske produkcije serije Robin Hood, ki je luč sveta ugledala pred kratkim.

"Dejansko je to največja produkcija, največja serija, ki se je kadar koli snemala v Srbiji. Ko sem se prvič sprehodil po tem velikem studiu, v katerem so postavili zunaj na travi ta nottinghamski grad pa v bistvu samo vas Nottingham, ki je ogromen projekt, mislim, da so osem mesecev ali celo eno leto pred produkcijo to gradili," je dejal Novak.

Snemanje je potekalo na več lokacijah po Srbiji ter v beograjskem studiu, pri projektu pa je sodelovala večstočlanska mednarodna ekipa. Klemen je moral za vlogo popolnoma dodelati britanski naglas.

Zaigral je desno roko nottinghamskega šerifa, ki ga je zaigral priznani, z Bafto nagrajeni igralec Sean Bean. Veliko prizorov si je tako delil s slavnim Britancem, med drugimi znan po vlogah v Troji in Gospodarju prstanov. "Velik gospod je, izjemno prijazen," je o slavnem soigralcu povedal Slovenec.

Klemen se je z družino zdaj vrnil v Slovenijo. Videli ga bomo tudi v zadnji sezoni naše priljubljene serije Ja, chef!.