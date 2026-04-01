Domača scena

Igralec Klemen Novak zaigral ob boku slavnega Seana Beana

Ljubljana, 01. 04. 2026 20.22 pred 26 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
Polona Jambrek E.K.
Klemen Novak

Igralec Klemen Novak je več kot 20 let živel v New Yorku in Los Angelesu, njegov zadnji igralski podvig pa je vloga v seriji Robin Hood, v kateri sta glavni vlogi med drugimi zaigrala tudi Connie Nielsen in Sean Bean. Klemen Novak je v seriji zaigral desno roko nottinghamskega šerifa, ki ga je zaigral prav slavni Sean Bean, ki smo ga med drugimi gledali v Troji, Igri prestolov in Jamesu Bondu.

Klemen Novak je svoje igralske veščine začel piliti na akademiji v New Yorku, potem ko je spoznal, da študij farmacije ni zanj. Po New Yorku je živel tudi v Los Angelesu. V Beogradu pa je bil nedavno del mednarodne filmske produkcije serije Robin Hood, ki je luč sveta ugledala pred kratkim.

"Dejansko je to največja produkcija, največja serija, ki se je kadar koli snemala v Srbiji. Ko sem se prvič sprehodil po tem velikem studiu, v katerem so postavili zunaj na travi ta nottinghamski grad pa v bistvu samo vas Nottingham, ki je ogromen projekt, mislim, da so osem mesecev ali celo eno leto pred produkcijo to gradili," je dejal Novak.

Snemanje je potekalo na več lokacijah po Srbiji ter v beograjskem studiu, pri projektu pa je sodelovala večstočlanska mednarodna ekipa. Klemen je moral za vlogo popolnoma dodelati britanski naglas.

Zaigral je desno roko nottinghamskega šerifa, ki ga je zaigral priznani, z Bafto nagrajeni igralec Sean Bean. Veliko prizorov si je tako delil s slavnim Britancem, med drugimi znan po vlogah v Troji in Gospodarju prstanov. "Velik gospod je, izjemno prijazen," je o slavnem soigralcu povedal Slovenec.

Klemen se je z družino zdaj vrnil v Slovenijo. Videli ga bomo tudi v zadnji sezoni naše priljubljene serije Ja, chef!.

Klemen Novak igralec Ja chef! Robin Hood Connie Nieson
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Njo ljubi sin Branka Đurića
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
