Igralec Miloš Biković: Obleka ne naredi človeka, vendar z njo komuniciramo

V Ljubljani se je v vlogi ambasadorja modne znamke Barbosa mudil igralski zvezdnik Miloš Biković. Serija Južni veter, Bjelogrličeva filmska uspešnica Montevideo, Bog te video! in številni drugi projekti so ga izstrelili na mednarodno sceno. Zadnja leta Beograjčan, ki mu je Putin podelil tudi rusko državljanstvo za izjemne prispevke k umetnosti, na vzhodu uživa pravi zvezdniški status, njegove TV-serije in filmi pa v Rusiji podirajo rekorde gledanosti. Otvoritve novega zatočišča za modno osveščene moške se je v prestolnici sinoči udeležila cela vrsta znanih obrazov, vrsti za selfi s srbskim igralcem pa kar ni bilo konca.

"Z modno znamko sem začel sodelovati pred sedmimi ali osmimi leti, srečali pa smo se na bencinski črpalki, kjer sva si z enim od ustanoviteljev izmenjala nekaj besed in telefonski številki, nakar me je čez nekaj dni poklical in smo sodelovali v kampanji. Počaščen sem bil, da sem lahko sodeloval z znamko, ki prihaja iz naših koncev in je uspela," nam je o začetkih sodelovanja ob prihodu v Ljubljano povedal srbski igralec Miloš Biković.

Sicer pa ima zvezdnik najraje bolj sproščen videz, še posebej, ko potuje z letalom: "Zelo mi je všeč potovalna linija, katere oblačila lahko stlačiš v torbo, ko jih vzameš ven, pa so kot bi bila sveže zlikana. Praktična oblačila." "Žena ima pravico veta. Ne govori mi, kaj naj oblečem, lahko pa mi pokaže, da se moram preobleči," nam je iskreno priznal in tako razkril, da je tudi sam tipični moški. Njegov najljubši modni kos je trikotažni sako, kateri je najdražji kos oblačila, ki ga ima v garderobi, ve njegova soproga, v šali pa dodaja, da je ta v njenem delu omare, koliko parov čevljev ima, ne ve, a priznava, da jih je veliko, zato oblačila shranjuje v dveh stanovanjih.

"Živim v dveh državah, zato imam nekaj dvojnih stvari, da jih ne prenašam sem in tja, tako lahko potujem zgolj z ročno prtljago," je razkril Biković, ki svoj modni stil opisuje z besedami 'lep kaos'. "Trudim se, da je primerno priložnosti, rad pa imam neobičajne stvari, ki dajo človeku nek poseben podpis. Čehov je rekel, da človek potrebuje vse, da je lep-duša, delo in obleka. Obleka ne naredi človeka, vendar z njo komuniciramo. Ko igram nek lik, je kostim del njega, igralec pa preko kostima sporoča, kakšen lik igra. Ko vidimo nekoga v policijski uniformi, vemo, da je ta policist. Angleški igralci pravijo, da ko najdeš obutev za svoj lik, si našel njegovo bistvo. Tudi sam verjamem, da je to pomemben del komunikacije. Rad eksperimentiram, zato sem nedavno kupil plašč z leopardjim vzorcem, ampak mi je zelo všeč tudi klasika," nam je še povedal.

Kako pa nakupujejo znani slovenski obrazi?

"Prvotni plan je, da grem čim prej noter in potem čim prej ven, ampak običajno se to ne zgodi tako," nam je povedal Jan Bučar in dodal, da ga zato punca priganja, da čim prej zapustita trgovino. "Bojim se, da sem iracionalen nakupovalec," je še dodal.

Koliko pa se spoznajo na modne smernice?

"Modne smernice spoznavam na takšnih dogodkih, sam se pa o tem res ne izobražujem. Kar vidim v filmih in serijah, da bi kupoval kakšne revije in namensko gledal te stvari, pa ne morem reči, da mi je v veselje," pa nam je priznal igralec Jernej Kuntner, ki je dodal, da se ne ukvarja s tem, kako se obleče povprečni slovenski moški.

