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Domača scena

Igralec Tadej Pišek se je razveselil hčerke

Ljubljana, 05. 11. 2026 10.24 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Tadej Pišek

Slovenski igralec Tadej Pišek, ki so ga gledalci POP TV spremljali tudi v seriji Reka ljubezni, se je razveselil hčerke. Veselo novico je sporočil na družbenem omrežju, kjer je objavil fotografijo, na kateri ga dojenčica drži za roko, ob njej pa pripisal: "Naj iz majhnega zraste veliko...".

Tadej Pišek in njegova dolgoletna izbranka Vilja Lukan sta dobila drugega otroka. Par, ki ima že šestletnega sina Vita, je dobil še hčerko, katere imena še nista razkrila. Prvorojenca sta se razveselila v času pandemije, kot nam je takrat zaupal igralec, pa je bil prisoten tudi pri porodu, saj so ravno nekoliko sprostili ukrepe.

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"Na srečo so med karanteno ravno sprostili ukrep, da so očetje spet lahko prisotni med porodom. Tako da sem lahko doživel to enkratno priložnost. To je res lepa izkušnja. Bilo bi mi žal, če bi to zamudil. Super je, priporočam," je takrat povedal za 24ur.com.

Tadej Pišek je postal drugič oče.
Tadej Pišek je postal drugič oče.
FOTO: VOYO

Tadeja Piška lahko spremljate tudi v 11. sezoni priljubljene serije Ja, Chef!, ki je že na VOYO. V humoristični seriji ne manjka ljubezenskih zapletov med najbolj šarf chefom v Sloveniji Ljubom Bohincem (Jurij Zrnec) in njegovo Marjeto (Tjaša Železnik).

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