Igralec Tadej Pišek se je razveselil hčerke

Tadej Pišek in njegova dolgoletna izbranka Vilja Lukan sta dobila drugega otroka. Par, ki ima že šestletnega sina Vita, je dobil še hčerko, katere imena še nista razkrila. Prvorojenca sta se razveselila v času pandemije, kot nam je takrat zaupal igralec, pa je bil prisoten tudi pri porodu, saj so ravno nekoliko sprostili ukrepe.
"Na srečo so med karanteno ravno sprostili ukrep, da so očetje spet lahko prisotni med porodom. Tako da sem lahko doživel to enkratno priložnost. To je res lepa izkušnja. Bilo bi mi žal, če bi to zamudil. Super je, priporočam," je takrat povedal za 24ur.com.
Tadeja Piška lahko spremljate tudi v 11. sezoni priljubljene serije Ja, Chef!, ki je že na VOYO. V humoristični seriji ne manjka ljubezenskih zapletov med najbolj šarf chefom v Sloveniji Ljubom Bohincem (Jurij Zrnec) in njegovo Marjeto (Tjaša Železnik).
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