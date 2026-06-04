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Domača scena

Igralka Aleksandra Balmazović v Madridu praznovala abrahama

Madrid, 04. 06. 2026 20.02 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Igralka Aleksandra Balmazović v Madridu praznovala abrahama

Igralka Aleksandra Balmazović, ki so jo gledalci bolje spoznali v vlogi Nade v nadvse priljubljeni seriji Skrito v raju, je dopolnila 50 let. Abrahama je v družbi sina praznovala "v najboljšem mestu na svetu", v Madridu.

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"Šele ko življenje razumemo kot igro, odkrijemo njegovo pravo nagrado: veselje v sami igri. Vstopam v svoja petdeseta leta v najboljšem mestu na svetu, z najboljšo družbo na svetu. Hvaležna," je ob galeriji fotografij, ki jih je objavila na družbenem omrežju Instagram, zapisala igralka Aleksandra Balmazović, ki so jo gledalci bolje spoznali v vlogi Nade v nadvse priljubljeni seriji Skrito v raju.

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Igralka se je v španski prestolnici mudila s sinom, ki ga je pretekli mesec pospremila na maturantski ples. Med galerijo fotografij je vključila več skupnih fotografij.

Aleksandra Balmazović skrito v raju rojstni dan 50 let

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