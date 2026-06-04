Igralka Aleksandra Balmazović v Madridu praznovala abrahama

"Šele ko življenje razumemo kot igro, odkrijemo njegovo pravo nagrado: veselje v sami igri. Vstopam v svoja petdeseta leta v najboljšem mestu na svetu, z najboljšo družbo na svetu. Hvaležna," je ob galeriji fotografij, ki jih je objavila na družbenem omrežju Instagram, zapisala igralka Aleksandra Balmazović, ki so jo gledalci bolje spoznali v vlogi Nade v nadvse priljubljeni seriji Skrito v raju.