Igralka Lea Mihevc je zaročena: Bilo je zelo lepo

Igralka Lea Mihevc je zaročena. Priljubljena igralka, ki je gledalce navdušila tudi v naši seriji Nemirna kri, nam je zaupala, da jo je njen partner Petja Labović z zaroko presenetil. "Veliko sva se pogovarjala o tem, ampak je bilo vseeno presenečenje, ki se je zgodilo na samem, na kotičku sveta, ki je zelo najin, tako da je bilo zelo lepo," je za 24ur.com povedala bodoča nevesta in dodala: "Bo pa taka tudi poroka oziroma si tega želiva. Ne ogromnega dogodka, ampak vikend poln ljubezni in spominov. Nekje na lepšem."
Poroko sta kljub sveži zaroki že začela načrtovati. "Pomembno nama je predvsem, da so ob nama ljudje, ki jih imava rada, in da se imamo fajn. Sva pa zdaj v aktivnem načrtovanju začela prav uživati," nam je zaupala Lea, ki pa poročne obleke še nima, vendar si jih že ogleduje. 36-letnica, ki se je s svojim izbrancem leta 2021 razveselila dvojčkov Leva in Ivana, bo poseben dan preživela v krogu najbližjih, nepogrešljiv del pa bosta zagotovo tudi njuna otroka.
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