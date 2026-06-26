Igralka Lea Mihevc je zaročena: Bilo je zelo lepo

Igralka Lea Mihevc je zaročena. Priljubljena igralka, ki je gledalce navdušila tudi v naši seriji Nemirna kri, nam je zaupala, da jo je njen partner Petja Labović z zaroko presenetil. "Veliko sva se pogovarjala o tem, ampak je bilo vseeno presenečenje, ki se je zgodilo na samem, na kotičku sveta, ki je zelo najin, tako da je bilo zelo lepo," je za 24ur.com povedala bodoča nevesta in dodala: "Bo pa taka tudi poroka oziroma si tega želiva. Ne ogromnega dogodka, ampak vikend poln ljubezni in spominov. Nekje na lepšem."