Domača scena

Igralka Zala Djuric bo postala mamica

Ljubljana, 05. 11. 2025 09.29 | Posodobljeno pred 59 minutami

E.K.
15

Igralka Zala Djuric je noseča. Veselo novico je potrdila njena mama, igralka Tanja Ribič, ki že nestrpno pričakuje rojstvo prvega vnučka. Bodoča mamica pa ima trenutno poleg nosečnosti polne roke dela. S svojim očetom Brankom Đurićem se po Sloveniji mudi z novo predstavo We will, we will rakija.

Igralka Zala Djuric, ki so jo naši gledalci še posebej vzljubili v priljubljenima serijama Skrito v raju in Hiša ljubezni, bo postala mamica. Veselo novico je za revijo Lady potrdila njena mama, igralka Tanja Ribič, ki je razkrila, da bo kmalu postala babica. "Zdaj, ko smo v veselem pričakovanju, imamo od radosti vsi še več energije," je zatrdila.

Zala Djuric
Zala Djuric FOTO: Mark Breznik

29-letna Zala se trenutno po Sloveniji mudi s svojim očetom Brankom Đurićem - Đurom, s katerim navdušujeta v predstavi We will, we will rakija. "Zelo ga spoštujem in zelo sem skrbela zanj, hkrati pa on zame. Tekom vaj sem ga vedno opominjala, da premalo pije in je dehidriran, on pa mene, da nisem jedla in imam suhe noge. Si soigralec, ampak drug drugemu želiva najboljše," nam je pred kratkim o sodelovanju z očetom povedala Zala.

Zala Djuric nosečnost Tanja Ribič Otrok Branko Đurić
Spoznajte slovensko igralko, ki je stala ob boku Keire Knightley

