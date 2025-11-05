Igralka Zala Djuric bo postala mamica

Igralka Zala Djuric , ki so jo naši gledalci še posebej vzljubili v priljubljenima serijama Skrito v raju in Hiša ljubezni , bo postala mamica. Veselo novico je za revijo Lady potrdila njena mama, igralka Tanja Ribič , ki je razkrila, da bo kmalu postala babica. "Zdaj, ko smo v veselem pričakovanju, imamo od radosti vsi še več energije," je zatrdila.

29-letna Zala se trenutno po Sloveniji mudi s svojim očetom Brankom Đurićem - Đurom, s katerim navdušujeta v predstavi We will, we will rakija. "Zelo ga spoštujem in zelo sem skrbela zanj, hkrati pa on zame. Tekom vaj sem ga vedno opominjala, da premalo pije in je dehidriran, on pa mene, da nisem jedla in imam suhe noge. Si soigralec, ampak drug drugemu želiva najboljše," nam je pred kratkim o sodelovanju z očetom povedala Zala.