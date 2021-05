Igralska zasedba obdelala primer pisatelja, pesnika in politika Edvarda Kocbeka

Mlada igralska zasedba v družbi starih mačkov, kot so Janez Hočevar - Rifle, Pavle Ravnohrib in Gregor Čušin, se je v teatru Antona Podbevšeka lotila delčka slovenske zgodovine. V predstavi "In stoletje bo zardelo" so obdelali primer pisatelja, pesnika in politika Edvarda Kocbeka. Na dvorišču Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki pa so z nasmehi na obrazih kljubovali vremenskim razmeram in končno spet slišali aplavz v živo.

