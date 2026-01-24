Igralski opus Borisa Juha zapisan v filmski monografiji.

Filmska monografija Boris Juh se umešča v zbirko Ita Rina, enega osrednjih projektov DSI. Njena ambicija je s premišljeno izbranimi avtorji, filmskimi analizami in bogatim slikovnim gradivom predstaviti ustvarjalne poti igralk in igralcev, ki so pomembno zaznamovali razvoj slovenskega filma, ter poskrbeti, da njihove dediščine postanejo del kulturnega spomina, dostopnega širši javnosti.

V tej luči monografija Boris Juh prinaša poglobljen in premišljen portret igralca, ki je s svojo močno prezenco in jasnim igralskim izrazom skoraj sedem desetletij sooblikoval slovenski film. Avtor monografije je Zdenko Vrdlovec, sicer lanski dobitnik priznanja revije Ekran za življenjsko delo, ki z zrelim esejističnim pristopom in poglobljenim razumevanjem filmske igre razpira Juhovo ustvarjalno pot. Osrednji del večera je zaznamoval pogovor, v katerem so sodelovali Zdenko Vrdlovec, režiser Slavko Hren in Boris Juh. Dotaknili so se Juhovega odnosa do filmske igre, njegovih delovnih procesov in izkušenj, ki so zaznamovale posamezna obdobja njegovega dela. Prav skozi ta razmislek se je izrisal lok igralčeve poti – od prvih filmskih vlog v začetku sedemdesetih let do osrednjih junakov slovenske kinematografije.

