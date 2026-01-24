Naslovnica
Domača scena

Igralski opus Borisa Juha zapisan v filmski monografiji

Ljubljana, 24. 01. 2026 12.01

Avtor:
E.M.
Igralski opus Borisa Juha zapisan v filmski monografiji.

V Slovenski kinoteki so predstavili filmsko monografijo Boris Juh, šesto knjigo iz zbirke Ita Rina, ki jo izdaja Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev (DSI). Večer, posvečen enemu najvidnejših igralcev slovenskega filma, je povezal predstavitev monografije, pogovor z njenim avtorjem in portretirancem ter projekcijo filma Iskanja, ob tem pa znova opozoril na pomen zbirke, ki slovensko igralsko dediščino ohranja v premišljeni knjižni obliki.

Filmska monografija Boris Juh se umešča v zbirko Ita Rina, enega osrednjih projektov DSI. Njena ambicija je s premišljeno izbranimi avtorji, filmskimi analizami in bogatim slikovnim gradivom predstaviti ustvarjalne poti igralk in igralcev, ki so pomembno zaznamovali razvoj slovenskega filma, ter poskrbeti, da njihove dediščine postanejo del kulturnega spomina, dostopnega širši javnosti.

V tej luči monografija Boris Juh prinaša poglobljen in premišljen portret igralca, ki je s svojo močno prezenco in jasnim igralskim izrazom skoraj sedem desetletij sooblikoval slovenski film. Avtor monografije je Zdenko Vrdlovec, sicer lanski dobitnik priznanja revije Ekran za življenjsko delo, ki z zrelim esejističnim pristopom in poglobljenim razumevanjem filmske igre razpira Juhovo ustvarjalno pot.

Osrednji del večera je zaznamoval pogovor, v katerem so sodelovali Zdenko Vrdlovec, režiser Slavko Hren in Boris Juh. Dotaknili so se Juhovega odnosa do filmske igre, njegovih delovnih procesov in izkušenj, ki so zaznamovale posamezna obdobja njegovega dela. Prav skozi ta razmislek se je izrisal lok igralčeve poti – od prvih filmskih vlog v začetku sedemdesetih let do osrednjih junakov slovenske kinematografije.

FOTO: Organizator

Juh je v tem času ustvaril vrsto likov, ki se gledalcu vtisnejo prav zaradi svoje zadržanosti in notranje moči. Njegovi filmski junaki – med njimi Kozlevčar v Med strahom in dolžnostjo, Fritz v Iskanjih, Anton v Nasvidenje v naslednji vojni in Jakob v Pustoti – niso nosilci velikih gest, temveč tihe napetosti, ki se razkrivajo skozi pogled, premolk in natančno telesno prisotnost.

Zbirka Ita Rina bo letos dobila še eno novo izdajo – monografijo o Mileni Zupančič. V zbirki so že izšle monografije: Ivo Barišič, Silva Čušin, Špela Rozin, Boris Cavazza in Ivanka Mežan. Zbirka Ita Rina nosi ime prve slovenske filmske zvezde in predstavlja izraz spoštovanja do dediščine slovenskih igralk in igralcev. S premišljeno izbranimi avtorji, esejističnimi zapisi, filmskimi analizami in bogatim slikovnim gradivom odkriva ustvarjalne poti, ki so pomembno zaznamovale razvoj slovenskega filma, ter jih ohranja dostopne širši javnosti.

Zbirka je namenjena ljubiteljem filma, raziskovalcem in vsem, ki želijo razumeti, kako so se slovenske igralske stvaritve zapisale v kulturni spomin. Zbirka je bila na 41. Slovenskem knjižnem sejmu nagrajena kot najlepše oblikovana knjižna zbirka, kar potrjuje njen premišljen vsebinski in vizualni pristop.

