Igralski opus Tanje Poberžnik: od partizanke Jelke do lepe Ester

Kot smo poročali v soboto, je po hudi bolezni umrla Tanja Poberžnik, ki se je v slovenskem in jugoslovanskem filmu pojavila na koncu sedemdesetih let, v petih letih (1977–1982) je nastopila v nekaj ključnih filmih pomembnih režiserjev takratnega skupnega kulturnega prostora in se potem posvetila drugim življenjskim vlogam.

Odkril jo je režiserMatjaž Klopčič, ki ji je leta 1977 ponudil vlogo v televizijskem filmuZadnja šolska naloga,ki ga je posnel po novelah Bena Zupančiča. V filmu je odigrala vlogo Zvonke.

Že leto kasneje je odigrala vlogo Ane v slavnem filmuOkupacija v 26. slikah hrvaškega režiserja Loradana Zafranovića, ki je v času nastanka izzval veliko polemik. Ane je hčerka Kapitana Balde, ki se zaroči z Italijanom Tonijem na predvečer bombardiranja Dubrovnika. Film je leta 1978 na puljskem festivalu prejel veliko zlato areno za najboljši film, srebrno areno za režijo in srebrno areno za kamero - prejel jo je Karpo Godina. Leto kasneje je bil film uvrščen v tekmovalni program filmskega festivala v Cannesu. V letu 1978 je Tanja nastopila v prvem filmu Emirja Kusturice– Neveste prihajajo, ki ga je posnel za televizijo.