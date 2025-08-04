Igranje računalniških iger tudi pri nas vedno bolj privlačna kariera

Igranje računalniških iger je že desetletja izjemno popularno preživljanje prostega časa. Za velike ljubitelje veljajo tudi številni zvezdniki, kot so Henry Cavill, Jack Black in celo Mila Kunis, svoje ljubezni do gaminga pa ni nikoli skrival niti naš košarkarski šampijon Luka Dončić.

Ob občasnih igričarjih, pa po svetu bliskovito raste tudi industrija e-športa, kjer na turnirjih pred tisočerimi navijači za vrtoglave denarne nagrade, tekmujejo profesionalne ekipe z vseh koncev sveta. Največja doslej je znašala skoraj 20 milijonov evrov. Sodelovanje na teh tekmovanjih zahteva več kot le občasno igranje iger.

"Kot najstnik si predstavljaš, kako fajn je služiti od nečesa takšnega, ko pa enkrat si v tem, začneš to jemati kot službo," nam je zaupal Jakob Pertinač, član ekipe Diamant Esports. "Velikokrat dam ljudem primerjavo s športom, ker to vsi poznajo. Ja, lahko greš s kolegi brcati žogo na nogometno igrišče. Ti lahko igraš dve urci na dan za 'foro', ampak če ti želiš igrati na nivoju, celo življenje usmeriš v to," je prepričan Nejc Mis, menedžer ekipe Diamant Esports.

"Pomemben je močen fokus, da si osredotočen in da daš v vsako igro svoj maksimum. Če nimaš sebe pod kontrolo, če ti nimaš razvite čustvene inteligence, če ti ne veš, kako reagirati, ko pridejo trenutki, ko ti ne gre, te bo enostavno konkurenca povozila. Tako kot vsaka stvar, ki pride na velike odre, se tudi videoigre spreminjajo. Nivo, kako resno se to zadevo jemlje, je kar zrastel v zadnjih desetih, petnajstih leti," pa je dodal Rok Čož, strokovnjak za psihološko pripravo omenjene ekipe.