'Igrati pred gledalci je kot neka nova, sveža zaljubljenost'

Igralci družinske drame Mati so bili presrečni, ker so po več kot pol leta lahko zaigrali pred občinstvom.

''Igrati pred gledalci je na nek način kot nova, sveža zaljubljenost, ko se spomniš občutkov in metuljčkov v trebuhu, ampak nekako je tako vsakič, ko se znova zgodi. Mogoče si nihče izmed nas ni predstavljal, da bomo imeli tako dolg premor od te zaljubljenosti, ampak to, da se je to zgodilo danes, s to predstavo, ki je praktično doživela premiero, je neverjetno. In občutek je bil … nekaj je bilo prav. Po enem letu je bilo tako, kot mora biti … na odru. Tudi videoprenos absolutno podpiram, ta razvoj omogoča neko obliko gledališča, vsekakor pa ni to tista prava gledališka pot,'' je svoje misli takoj po predstavi za 24ur.com strnil Klemen Janežič, ki je že komaj čakal tisti pristni stik s publiko.

Njegov soigralec Nejc Cijan Garlatti, ki v predstavi Mati igra eno od glavnih vlog, sina Leona Jeguljevskija, meni, da je za gledališče ključna prisotnost gledalcev: ''Brez gledalca ni zares gledališča, ne more se zgoditi gledališče. Gledališče se vedno dogaja, ko si delimo trenutek in prostor. Danes je bilo to spet po dolgem času mogoče in na začetku predstave, med nagovorom, ko je publika zaploskala potrditvi tega trenutka, sem začutil, da smo zdaj po dolgem času spet skupaj. Na nek način smo pravzaprav nebogljeni–tako pomembno je, da se danes znova začne zgodba gledališča in ne samo predstave, od katere gledalca ločujeta zaslon in kamera.''