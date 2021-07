Michael Jordan in LeBron James imata poleg košarke zdaj skupno še to, da sta se oba družila z Zajčkom Dolgouščkom v filmu Space Jam. Jordan pred četrt stoletja, James pa na premieri v Kinu Bežigrad in na Aleji. Ko so Zajčku Dolgouščku pred 25 leti v tace dali košarkarsko žogo in Michaela Jordana za soigralca, je nastal ikonični Space Jam, ki je zaznamoval otroštvo tudi znanim Slovencem.

