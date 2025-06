Il Divo v Ljubljani obeležil 20. obletnico delovanja

Ena najbolj prepoznavnih in priljubljenih glasbenih skupin Il Divo je spet prišla v Ljubljano in v Križankah postregla s koncertom, tokrat z novim baritonistom Stevenom LaBriejem . Multinacionalni kvartet pevcev se je v prestolnici ustavil v okviru svoje evropske turneje, s katero slavijo 20 let svojega delovanja.

Zasedba, ki jo sestavljajo Švicar Urs Bühler, Francoz Sebastien Izambard ter Američana David Miller in Steven LaBrie je poleg klasičnega repertoarja slovenskemu občinstvu predstavil najnovejši album XX: 20th Anniversary Tour.

Leta 2003 je skupino, ki prepleta opero s popom, jazzom in drugimi glasbenimi slogi, ustanovil televizijski producent in glasbeni menedžer Simon Cowell. "Obožujem njihovo petje, fantastični so, vsa čast," je dejala poslušalka. "Malo klasike, malo popa, zaradi veselja in nostalgije, ker so to tudi moji otroci poslušali kot uspavanke, ko so bili majhni. Se mi zdi, da zelo pozitivno vpliva na otroke, umiri jih, nas pa tudi," je povedala obiskovalka.

Il Divo je za koncertno turnejo pridno vadil več mesecev, njihov trud pa venomer prepoznajo poslušalci, ki prav tako cenijo njihovo ustvarjalnost."Ker je mešanica popa in klasike." Naslednja se je strinjala: "Tisti, ki se spozna na glasbo, ve kaj je dobro in tudi posluša tako glasbo."

Več tednov bodo namreč nastopali večer za večerom brez predaha, a so se tega tempa tekom kariere navadili, nam je pred kratkim povedal Bühler, s katerim smo poklepetali. "Običajno je kar smešno, ko začnem ponovno peti, zares nisem pel že vsaj nekaj mesecev. Za glas je dobro, da počije in si malo oddahne – začne na sveže. Tako je kot pri tekaču, ki ni tekel nekaj mesecev. Ko začnem spet peti, se po desetih minutah glas utrudi. Postopoma prihajam v formo, ampak ni, da sem pozabil peti," se je takrat pošalil 53-letni vrhunski tenorist.

Tekom dveh desetletji dolge kariere so si nabrali ogromno oboževalcev, nekateri slovenci, so njihove koncerte obiskali že večkrat. "Skupaj sva na koncertu drugič, jaz že tretjič," je dejala njihova zvesta poslušalka in dodala: "Vsakič je nekaj novega, nova izvedba, malo drugače."