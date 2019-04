Ilka odlične novice proslavila s skokom v morje

Ilka Štuhec je imela veliko srečo, da ji ni bilo treba na novo operacijo zaradi natrgane zadnje križne vezi levega kolena. Več tednov je upoštevala zdravnikova navodila in rehabilitacija je bila zelo uspešen. Simpatična Ilka je zdaj vesele novice delila z oboževalci na družbenih omrežjih.

''Ko ti zdravnik reče, da lahko snameš opornico. Odlične novice (nasmeh),'' je zapisala pod video, ki ga je delila s svojimi sledilci na Instagramu. Na njem je snela opornico in pulover ter rezultate uspešne rehabilitacije proslavila s skokom v morje.

Če sodimo po njenih objavah, je zdravniški pregled opravila v Dubrovniku, ki je z leti postal vse bolj priljubljena turistična destinacija zaradi uspešnice serije Game of Thrones (Igra prestolov). Ker so v starodavnem Dubrovniku posneli kar nekaj prizorov omenjene serije, je ta na ogled privabil že ogromno turistov in postal nepogrešljiva znamenitost.

Ilka pa si je vzela čas tudi za odkrivanje lepot jadranskega bisera – čudovitega Dubrovnika. S sledilci na Instagramu je delila fotografijo, na kateri uživa v edinstvenem razgledu na Jadran, dubrovniško okolico in obzidje. Če bo šlo vse po načrtih, bomo Ilko kmalu videli na zimskih strminah.