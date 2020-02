'Imate kaj za pusta hrusta?'

Številni znani Slovenci in Slovenke so se tudi letos za pusta našemili. Nekateri so bili pri izdelavi maske zelo izvirni in so se še posebej potrudili, nekateri pa malo manj. Kdo je bil najprepričljivejši in kdo si po vašem mnenju zasluži nagrado za izvirnost?

Blogerka Nika Veger, žena televizijske voditelja Petra Polesa, se je prelevila v okoljski aktivistki Greti Thunberg. "Gre-ta ... 'lajf' ... na boljše. Kdo je z mano?" je zapisala pod pustno fotografijo.