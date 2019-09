Voditeljica Ljubezni po domače, nasmejana plavolaska, Tanja Postružnik Koren je poročena ženska z dvema sinovoma - petletnim Jakobom in 10-letnim Svitom. Pravi, da si ne predstavlja, kako bi zmenkarije potekale danes, če bi se v to mogla spet podati. "Joj, da bi morala danes, pri teh letih, z dvema otrokoma še enkrat teči 'še kak krog', spoznati še kakšno mamo, družino, sorodnike ... Ne vem,"je na odgovorila Tanja in dodala: "Moj mož je zadnji moški, ki ga imam v hiši! (smeh) Najbrž bi bilo najlaže biti sam. Ampak težko je govoriti o tej situaciji, če nisi zares v njej. Je pa težko najti pravega človeka zase in dolga pot je do tega, da iz poznanstva nastane prava ljubezen. Za to moraš imeti dovolj živcev in energije. Želeti si moraš."

Aplikacije za zmenkarije: da ali ne?

V današnjem času je veliko različnih možnosti, kako spoznati novega partnerja, med drugim so vedno bolj priljubljene tudi različne aplikacije za zmenkarije. In kaj o njih meni navihana voditeljica? "Če lahko dandanes že vse urediš po spletu, zakaj pa ne! Če komu pomaga, odlično. Jaz sem zelo strpna do vsega, imejte, kar hočete, samo da jaz tega ne rabim (smeh). Nimam niti nobenega družbenega omrežja, ne Facebooka, ne Instagrama, kar se tega tiče, sem pravi Kremenček."