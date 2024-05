Indira Ekić je noseča: 'Najina velika želja se je izpolnila'

Indira Ekić in Matic Kolenc bosta kmalu postala starša. Slovenska lepotna vplivnica pod srcem namreč nosi njunega prvega otroka, kar sta zaljubljenca sporočila z objavo simpatičnega posnetka na Instagramu . "Sva šla na dopust, da se spočijeva, preden prideš. Najina velika želja se je uresničila," je zapisala ob posnetku in tako svetu sporočila, da se bo njuna dvojina kmalu spremenila v množino.

Objavila je posnetek z dopusta na Baliju, na katerem z Maticem pokažeta majhen bodi za dojenčka, nato pa se osebni trener še skloni k njenemu rastočemu trebuščku in ga poljubi. "Že komaj čakava, da te spoznava, mali. Midva sva pripravljena. Jaooo, to bo še zanimivo, si predstavljate mešanico mene in Matica," se je v opisu še pošalila vedno zabavna Indira, ki je s svojo objavo razveselila številne sledilce, v samo uri od objave prejela več kot 6000 všečkov, v komentarjih pa so ji čestitali tudi številni znani obrazi.