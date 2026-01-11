Ines Erbus ogrela premražene smučarje na Krvavcu

Bili smo na Krvavcu, na zelo priljubljeni lokaciji za smučarje pri nas. Bilo je lepo, mrzlo, celo sončno - za pravo après-ski zabavo pa je poskrbela Ines Erbus.

Izraz après-ski izhaja iz francoščine in pomeni "po smučanju", kar seveda velja tudi za pevko Ines Erbus - najprej šport, potem zabava.

"Mislim, da je treba izkoristiti zimske pravljice - še posebej januarja. Med tistimi, ki radi smučajo, sem tako tudi jaz. Že od svojega sedmega leta hodim redno na Krvavec, zadnja tri leta pa ob tem tudi nastopam," nam je povedala pevka Ines Erbus.

Après-ski je postal namreč sinonim za glasbo, ples in druženje, ki se začne že zgodaj popoldan in traja vse do zadnjega plesalca na plesišču.

Čeprav je bilo ob našem obisku vzdušje še dokaj umirjeno, pa nam je pevka zaupala, kako bo poskrbela, da se bo razživelo.

"Veš kaj, prvi in drugi komad, potem so pa že vsi na plesišču. Odsmučali so, zdaj je treba pa malo nazdraviti in izživeti dobro voljo," je povedala Ines.

Smučarske zabave so v polnem teku tudi na Rogli, medtem ko je največji après-ski dogodek običajno vezan na Pokal Vitranc v Kranjski Gori marca.