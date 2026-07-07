Ines Kopitar: Na najinem prvem zmenku sem jaz plačala večerjo

Ines Kopitar je svojega izbranca, najuspešnejšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja, spoznala leta 2005, ko sta bila oba še najstnika. Anže je tedaj igral še za slovensko mladinsko ekipo do 18 let, kmalu zatem, istega leta, pa je bil že izbran v vrste Los Angeles Kings, kjer je navduševal vse do letošnje upokojitve. Kljub izjemno rosnim letom se je njuna ljubezen razvila v pravo pravljico, ki sta jo leta 2013 okronala s poroko in se tekom zakona razveselila rojstva dveh otrok.
Žena hokejista je v podkastu The Cutting Edge spregovorila o življenju s profesionalnim športnikom in voditelju zaupala številne podrobnosti. Med drugim se je dotaknila tudi začetkov njune zveze, ki so bili vse prej kot lahki. Anže je namreč kmalu po začetku njunega razmerja odletel čez lužo, sama pa je morala najprej še dokončati srednjo šolo. Tako sta tedaj največ časa skupaj preživela med poletjem, skozi leto pa poskrbela za visoke telefonske račune. Pozneje se mu je v Ameriki pridružila tudi sama, njuno razmerje pa je bilo večkrat tarča medijev in javnosti.
"Govorili so: 'Z njim je samo zaradi denarja.' Jaz pa sem vedno rekla: 'Če greš z nekom samo zaradi denarja, boš vsak cent pošteno preplačala s svojimi solzami.' Jaz pa ne jočem ravno pogosto, tako da ..." je dejala Ines Kopitar in dodala: "Ko sva začela hoditi, so se zaradi vseh naslovnic ljudje takoj spravili name: 'Aha, z njim je, zdaj ko je v Los Angelesu. Bo pobirala ves ta denar.' Jaz pa sem rekla: 'Ne. Že na najinem prvem zmenku sem jaz plačala večerjo.' Ko sva se spoznala, sva bila namreč oba še v srednji šoli."
Uspešna podjetnica, ki deluje na področju estetskih tretmajev, je v podkastu razkrila tudi, da na začetku njune zveze ni vedela veliko o hokeju, saj ta šport na Štajerskem takrat ni bil posebej razširjen. To pa ni vplivalo na njeno podporo Kopitarju, ki mu je trdno stala ob strani že od samega začetka.
Liga NHL (National Hockey League) je profesionalna hokejska liga v Severni Ameriki, ki velja za najmočnejšo in najbolj prestižno hokejsko ligo na svetu. Ustanovljena je bila leta 1917 v Kanadi in danes združuje najboljše hokejiste iz različnih držav. Igralci, ki nastopajo v tej ligi, se potegujejo za Stanleyjev pokal, ki je eden najstarejših in najbolj cenjenih športnih trofej v profesionalnem športu, zmaga v njem pa predstavlja vrhunec kariere za večino hokejistov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.