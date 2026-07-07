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Domača scena

Ines Kopitar: Na najinem prvem zmenku sem jaz plačala večerjo

Los Angeles, 07. 07. 2026 09.14 pred 52 minutami 2 min branja 6

Avtor:
E.K.
Ines Kopitar

Ljubezenska zgodba med Ines in Anžetom Kopitarjem se je začela že leta 2005, ko sta bila oba še najstnika. Kljub zgodnji hokejski slavi in številnim javnim očitkom, ki so spremljali njuno zvezo, sta zakonca skozi leta dokazala, da njun odnos temelji na iskrenih čustvih, zaupanju in medsebojni podpori. Ponosna mama dveh otrok je v ameriškem podkastu spregovorila o življenju ob profesionalnem športniku ter se med drugim dotaknila očitkov na račun partnerjevega denarja, s katerimi se je v preteklosti večkrat soočala s strani medijev in javnosti.

Ines Kopitar je svojega izbranca, najuspešnejšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja, spoznala leta 2005, ko sta bila oba še najstnika. Anže je tedaj igral še za slovensko mladinsko ekipo do 18 let, kmalu zatem, istega leta, pa je bil že izbran v vrste Los Angeles Kings, kjer je navduševal vse do letošnje upokojitve. Kljub izjemno rosnim letom se je njuna ljubezen razvila v pravo pravljico, ki sta jo leta 2013 okronala s poroko in se tekom zakona razveselila rojstva dveh otrok.

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Žena hokejista je v podkastu The Cutting Edge spregovorila o življenju s profesionalnim športnikom in voditelju zaupala številne podrobnosti. Med drugim se je dotaknila tudi začetkov njune zveze, ki so bili vse prej kot lahki. Anže je namreč kmalu po začetku njunega razmerja odletel čez lužo, sama pa je morala najprej še dokončati srednjo šolo. Tako sta tedaj največ časa skupaj preživela med poletjem, skozi leto pa poskrbela za visoke telefonske račune. Pozneje se mu je v Ameriki pridružila tudi sama, njuno razmerje pa je bilo večkrat tarča medijev in javnosti.

"Govorili so: 'Z njim je samo zaradi denarja.' Jaz pa sem vedno rekla: 'Če greš z nekom samo zaradi denarja, boš vsak cent pošteno preplačala s svojimi solzami.' Jaz pa ne jočem ravno pogosto, tako da ..." je dejala Ines Kopitar in dodala: "Ko sva začela hoditi, so se zaradi vseh naslovnic ljudje takoj spravili name: 'Aha, z njim je, zdaj ko je v Los Angelesu. Bo pobirala ves ta denar.' Jaz pa sem rekla: 'Ne. Že na najinem prvem zmenku sem jaz plačala večerjo.' Ko sva se spoznala, sva bila namreč oba še v srednji šoli."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Uspešna podjetnica, ki deluje na področju estetskih tretmajev, je v podkastu razkrila tudi, da na začetku njune zveze ni vedela veliko o hokeju, saj ta šport na Štajerskem takrat ni bil posebej razširjen. To pa ni vplivalo na njeno podporo Kopitarju, ki mu je trdno stala ob strani že od samega začetka.

Razlagalnik

Liga NHL (National Hockey League) je profesionalna hokejska liga v Severni Ameriki, ki velja za najmočnejšo in najbolj prestižno hokejsko ligo na svetu. Ustanovljena je bila leta 1917 v Kanadi in danes združuje najboljše hokejiste iz različnih držav. Igralci, ki nastopajo v tej ligi, se potegujejo za Stanleyjev pokal, ki je eden najstarejših in najbolj cenjenih športnih trofej v profesionalnem športu, zmaga v njem pa predstavlja vrhunec kariere za večino hokejistov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Ines Kopitar Anže Kopitar razmerje začetki družina

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KOMENTARJI6

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SpamEx
07. 07. 2026 10.06
Pr Dončiču bi bla že bivša
Odgovori
0 0
SpamEx
07. 07. 2026 10.06
mal heca
Odgovori
0 0
tom74
07. 07. 2026 10.01
sam se je pa opremila :)
Odgovori
0 0
Amor Fati
07. 07. 2026 09.59
Anze je v slovenskih športnih krogih znan kot najbolj prizemljen slovenski športnik. Ni dovolil, da ga denar pokvari, da zamenja resnično ljubezen za nekaj lanega. Pohvalno. Zasluge gredo pa njegovemu očetu in njegovi mami, ki sta ga sijajno vzgojila.
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+1
1 0
Uporabnik1935308
07. 07. 2026 09.52
Verjamem pa ji, da je ona plačala prvo večerjo. Kopitar je ta prav Gorenc, težko gre denar od njega....Malo šale.
Odgovori
+4
5 1
Spijuniro Golubiro
07. 07. 2026 09.52
Ne me kenslat
Odgovori
+1
2 1
Oliguma
07. 07. 2026 09.40
Ravno za konec kariere pa v rumene trače..in mlatenje prazne slame..
Odgovori
+2
3 1
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