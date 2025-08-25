Svetli način
Domača scena

Ines ob rojstnem dnevu soproga Anžeta Kopitarja: Si srce naše družine

Ljubljana, 25. 08. 2025 13.00 | Posodobljeno pred 38 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
4

Ines Kopitar je na Instagramu čestitala svojemu možu za 38. rojstni dan. "Danes slavim tebe - moškega, ki ni le moj mož, ampak tudi moj partner, moj varen pristan in moje največje darilo," je med drugim zapisala pod njuno skupno fotografijo.

Slovenski hokejist Anže Kopitar je obeležil 38. rojstni dan. Ob njegovem dnevu se mu je z objavo na družbenem omrežju Instagram poklonila njegova soproga Ines Kopitar, ki ga je opisala kot njeno ljubezen in najboljšega prijatelja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Moškemu, ki me zna nasmejati z najbolj smešnimi klobuki, ki se drzne kopati v ledenih kopelih, a prihrani zame najtoplejše objeme, ki vsak dan polepša s tem, ko je v njem ... Ti si luč v vsaki sobi, srce naše družine in najbolj neverjeten oče. Zelo sem hvaležna za veselje, ljubezen in smeh, ki jih prinašaš v naša življenja," je zapisala Ines.

Ob tem je dodala, da je Anže njeno največje darilo. "Ljubim te bolj, kot lahko povem z besedami," je sklenila zapis.

Anže in Ines sta poročena od leta 2013. Od takra sta se jima v zakonu rodila hči Neža in sin Jakob.

ines kopitar anže kopitar rojstni dan
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
luna.3
25. 08. 2025 13.35
Tako posladkano, papir prenese vse, kregajo se pa očitno ne (ker normalni manj pocukrani pari se tudi skregajo, kar je zdravo v zdravem odnosu).
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
25. 08. 2025 13.09
+0
Bolj tošl.
ODGOVORI
2 2
Vojko Kos
25. 08. 2025 13.08
+2
Srce ddokler penezijo letijo. Nato pa ...
ODGOVORI
4 2
Blue Dream
25. 08. 2025 13.05
+1
👑
ODGOVORI
1 0
