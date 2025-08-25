Ines ob rojstnem dnevu soproga Anžeta Kopitarja: Si srce naše družine

Slovenski hokejist Anže Kopitar je obeležil 38. rojstni dan. Ob njegovem dnevu se mu je z objavo na družbenem omrežju Instagram poklonila njegova soproga Ines Kopitar , ki ga je opisala kot njeno ljubezen in najboljšega prijatelja.

"Moškemu, ki me zna nasmejati z najbolj smešnimi klobuki, ki se drzne kopati v ledenih kopelih, a prihrani zame najtoplejše objeme, ki vsak dan polepša s tem, ko je v njem ... Ti si luč v vsaki sobi, srce naše družine in najbolj neverjeten oče. Zelo sem hvaležna za veselje, ljubezen in smeh, ki jih prinašaš v naša življenja," je zapisala Ines.

Ob tem je dodala, da je Anže njeno največje darilo. "Ljubim te bolj, kot lahko povem z besedami," je sklenila zapis.

Anže in Ines sta poročena od leta 2013. Od takra sta se jima v zakonu rodila hči Neža in sin Jakob.