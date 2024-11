Influencerji in mediji: Kdo ima prav?

Na odru sta bila tako pravnik kot predstavnica oglaševalske zbornice, pridružili so se tudi influencerji oz. vplivneži in novinar rumenega tiska. So zbrani končno dobili odgovor na vprašanje, kje je meja med skupnostjo na Instagramu in medijsko novico? Kdaj je treba označiti, kdaj gre za oglas, in kolikšna je kazen, če tega ne storijo?

"To so dogodki za podjetja, agencije in posameznike, ki si želimo delati na ustrezen in pravno varen način. Resnic je slišati mnogo, zato smo naredili dogodek, kjer imamo priložnost razjasniti pereča influencerska vprašanja," je uvodoma povedal Blaž Vižintin.

Urška Ušaj s Slovenske oglaševalske zbornice in odvetnik Elias Rudolf sta najprej s pravnega in praktičnega vidika razložila pravilno označevanje objav, sploh kadar gre za oglas. Na tem področju je še veliko prostora za utirjene sodne prakse, je poudaril odvetnik, a nekaj je jasno: "Za kakršnokoli plačano objavo, za kompenzacijsko sodelovanje, popust ali najem je treba označiti, da gre za oglasno sporočilo, in tudi napisati, kdo je naročnik. To mora biti vidno v vseh objavah in na vseh zaslonih. Ne samo na fotografijah, tudi na videih, in sicer vsaj pet sekund. Kazen za kršitelje se giblje med 1500 do 5000 evri." Prav tako, dodaja, mora biti že v opisu profila navedeno, da gre za digitalnega oglaševalca, napisane morajo biti osnovne informacije ali pa vsaj povezava, ki vodi do teh podatkov. Dopolnila ga je tudi Urška Ušaj: "Na zbornici skrbimo za visoke standarde oglaševanja in pripravljamo prenovljen kodeks, ki bo vključeval tudi področje vplivnežev, na voljo bo prihodnje leto." Vprašanj z občinstva na to aktualno temo praktično ni zmanjkalo, zagotovo bo veliko pravil dorečenih v prihodnje.

Za njima je Janez Nebec z OneDrone zbranim razložil pravila, kako, kje in kdaj legalno leteti z droni. Poudaril je razliko med velikostmi dronov, njihovimi registracijami in izpiti. Povedal je precej o omejitvah, tako varnostnih kot geografskih. Poudaril je sive cone in opomnil, da ima vsaka država svoje specifične predpise, ki jih je treba upoštevati.