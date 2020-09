Inja Zalta kot lepa Rusinja v filmu z zvezdnikom serije Ljubke lažnivke

Inja Zaltaje po koncu snemanja slovenske serijeUsodno vinosvojo igralsko kariero nadaljevala v Združenih državah Amerike. Zaradi pandemije covid-19 je bila prisiljena zapustiti Ameriko in se vrniti v Slovenijo. A pred tem ji je uspelo posneti še film Follow Me režiserjaWilla Wernicka, ki se je leta 2017 podpisal No Escape. Gre za mešanico grozljivke in trilerja, kjer spremljamo zgodbo skupine ljudi, zvezdnikov družbenih omrežij, ki se v Moskvo odpravijo, da posnamejo novo vsebino za svoj uspešni vlog.