Inštitut 8. marec v luči 'rap bitke': Prekinimo molk, končajmo nasilje

"Absolutno nasprotujemo vsakršni obliki spolnega nasilja in nadlegovanja. V Inštitutu 8. marec vsem žrtvam spolnega nadlegovanja sporočamo, da niso same. Da niso same krive za nadlegovanje, nasilje, ki so ga pretrpele. Da lahko poiščejo pomoč," so dodali in na koncu slovensko javnost spodbudili: "Prekinimo molk. Končajmo nasilje."

Spomnimo, vse skupaj se je začelo pred mesecem, ko je Challe Salle v posnetku, objavljenem na platformi YouTube, povedal nekaj krepkih na račun Zlatka. Ta mu je nato postavil ultimat, naj se mu javno opraviči, na kar se Challe Salle ni odzval, zato je sedemminutna pesem Klepc laže ugledala luč sveta. Na spletu je o Challetu Salletu spregovorila tudi Ana Vida Resnik, nekdanja spremljevalna vokalistka raperja, ki je z njim začela sodelovati pri 15 letih.

"Ob vožnjah domov si me spraševal o moji intimi in nagovarjal k pogovorom o seksu, čeprav se o tem nisem pogovarjala niti z vrstniki in mi je bilo vidno neprijetno. Po nastopu si me poljubljal po licu in vratu, čeprav sem imela prvi poljub komaj leto dni pred tem. Pri 17, ko smo s skupnim nastopanjem že zaključili si mi rekel, da sem dovolj stara, da začnem gledat starejše moške, in me povabil na pijačo." Hitro zatem se je odzvala še Sara Trojanšek in zapisala, da bo tudi sama kmalu delila svojo zgodbo, a da zaradi še vedno potekajoče preiskave več informacij trenutno ne more deliti. Obe sta se zahvalili Zlatku, ki je z besedilom pesmi izpostavil Challeta in ju opogumil, da sta javno izpostavili, kaj sta doživeli.

Kontaktirali smo oba vpletena, ki sta nam zaupala svojo plat zgodbe. Njuna odgovora lahko preberete tukaj.