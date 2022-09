Irena Svetek: V prvi vrsti so žrtve ženske

Irena Svetek je nadaljevanje Rdeče kapice zasnovala na podlagi staroslovanskega mitološkega izročila, ki ga je želela približati povprečnemu bralcu. Knjižne junake je zato ustvarila iz slovanskih vegetacijskih bogov in jih postavila v današnji čas. Nastal je Beli volk , ki s prepleteno in napeto pripovedjo bralca potegne v črnino kočevskega gozda, polnega krutih družinskih zgodb, travmatičnih izkušenj in nesrečnih ljubezni. Avtorica je v intervjuju za naš portal spregovorila o nastanku kriminalnega romana, njegovem nadaljevanju, položaju kriminalnega žanra v Sloveniji in o seriji, ki po knjižni predlogi prvega dela nastaja pod okriljem naše medijske hiše.

Irena, prvič sva se pogovarjali lani, po izidu Rdeče kapice, letos je izšel Beli volk, pišeš pa že tretji del. Zdi se, da ti gre pisanje kriminalk hitro od rok. Navdiha torej ne zmanjka?

Ne, navdiha ne zmanjka. Če si dober opazovalec življenja, so zgodbe vedno na dosegu roke, samo sestaviti jih moreš skupaj.

Kako daleč je trenutno tretji del?

Zgodba je končana, poglavja so narejena po sinopsisih, liki dodelani, tako da je v bistvu vse pripravljeno na začetek pisanja. Kot vidite delovni proces pri meni poteka tako, da prvo naredim neke vrste konfiguracijo celote, se pravi postavim vsebino poglavij, da ne zaidem kasneje v kakšne stranske rokave. Nekje do oktobra, novembra bo roman oddan.

Naslov drugega dela je Beli volk. Si ga namensko izbrala zaradi povezave z otroško pravljico Rdeča kapica, ki je prav tako naslov prvega dela?

Ne, v bistvu s tem nima veze, ker sem se osredotočila na staro slovansko mitologijo. Prvo sem mislila sem, da bo naslov Gospodar volkov, ker je to sintagma iz slovanske mitologije, ampak je bralcu preveč sugeriral, kdo je gospodar volkov. Zdelo se mi je, da bi bilo boljše najti drug naslov, ki ne bi toliko razkrival. Beli volk je ulično ime za drogo – fentanil zmešan s heroinom, hkrati pa je beli volk zelo lep simbol povezan z glavnim likom, ki se tiče slovanske mitologije, tako da se vse lepo poklopi.

Te je bilo strah, da bodo poznavalci mita vedeli, kako se bo zgodba razpletla?

Ne, ker tako malo ljudi karkoli ve o slovanski mitologiji. O grški vemo precej, o naši slovanski pa skoraj nič. Zdelo se mi je dobro, da z zgodbo, ki je precej dostopna širši publiki, predstavim našo mitologijo, odkriti, kdo v resnici je Zeleni Jurij, kdo je Veles, bog podzemlja, ali Perun, bog nadzemlja, ter Morana, naša boginja smrti, ki je zaradi nesrečne ljubezni postala stara in zagrenjena. To so krasne zgodbe in nekateri običaji so še zdaj živi v Beli krajini in Prekmurju pa praktično nič ne vemo o tem. Prvo sem isto pomislila, da bi morda kdo, ki mu je to bolj jasno, takoj sestavil delce skupaj, ampak sem kmalu dojela, da ljudje preprosto ne poznajo teh zgodb, zato upam, da sem s pisanjem vsaj malo približala slovansko mitologijo povprečnemu bralcu.

Koliko si imela manevrskega prostora za domišljijo, glede na to, da si se upirala na ta mit?

Jaz sem to vzela samo za okvir. Če mi vemo, da je bog podzemlja s tem in tem imenom in je njegova zaščitna žival volk, karkoli se z njim zgodi, je to le delček zgodbe, iz katere moraš narediti vsebino. Na kosti je potrebno nalepiti meso, iz osnovne ideje je treba narediti nekaj unikatnega, nekaj živega. Potrebno je sestaviti like, jih dati v sodobni čas, jim dati karakteristike, lastnosti, da lahko oživijo. Na ta način se dela zgodba.

Gradiš like na podlagi ljudi, ki jih poznaš, ali se trudiš, da ne pride do tega?

Mislim, da je to vse podzavestno. Ni tako, da se usedem in rečem: "Tega človeka poznam, zdaj bom po njemu naredila lik ali vzela njegov karakter in ga dala enemu junaku. Vse kar kot pisatelj doživiš, vse kar vidiš in slišiš, se skladišči v tvojem spominu, vse te zgodbe potem tvorijo celoto in enako je z liki. Ti misliš, da ustvarjaš nekaj novega, ampak dejansko iz nezavednega vlečeš ven delce, ki jih potem samo sestaviš skupaj.

Se ne dogaja, da ti potem kdo reče, da se je prepoznal?

Zaenkrat se mi to še ni zgodilo, so mi pa smešne zgodbe, ko se nekdo prepozna v nekem liku, potem pa se te knjige umikajo s polic ali padajo tožbe. Vsi vemo, kaj je fikcija in kaj je resnično življenje. Ko se tukaj začnejo brisati meje ... Mislim, da do tega ne bi smelo prihajati.

Glavni lik Mio Aurelli je v prvem delu zelo nesrečen, zasvojen z igrami na srečo, v drugem pa vsaj na začetku zaljubljen in veliko bolj srečen. Si želela, da v nadaljevanju osebnostno zraste?

Na vse romane ali filme, ki so del nekega serijala, je treba gledati kot na posamezno celoto, hkrati pa tudi kot na del neke večje zgodbe. Kajti vsaka zgodba ima svoj dramaturški trikotnik, svoj dramaturški lok, like je potrebno graditi z vedenjem, da gre za serijal, da torej obstajajo zgodbe znotraj večje zgodbe, zato se morajo prav tako razvijati. Se pravi imamo zasnovo, kar se pokaže v prvem romanu, potem sledi zaplet, to je recimo drugi roman, vrh, razplet in razsnovo, zato je pisanje kriminalnega oziroma kakršnega koli nadaljevanja precej kompleksno delo, vsak roman je celota, je pa tudi del večje zasnove, zato se bo v nadaljevanju z Aurellijem še marsikaj dogajalo.

V drugem romanu je znova obravnavano posilstvo. Si želela opozoriti na to problematiko?

Ja, in tudi v tretjem delu bo. Vedno me zmrazi, ko vidim, kaj se dogaja, neverjetno, koliko žensk je posiljenih in koliko umorov je povezanih s posilstvi. Pri nas imamo sicer več družinskega nasilja, ampak je tudi vse povezano – ženske so v prvi vrsti žrtve, največkrat posiljene, pretepene. Recimo to, kar se je sedaj zgodilo v Mariboru, tega je vsak dan toliko, da je preprosto neverjetno. Treba je pisati o tem.