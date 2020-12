Iris Mulej poginil kuža Tay: Moje srce je zlomljeno

Iris Mulej je pred nekaj urami na družbenih omrežjih Facebook ter Instagram delila ganljivo novico. Posloviti se je namreč morala od kužka, ki jo je spremljal skoraj 14 let. Poginil je večer prej, preden je zmogla spisati nekaj besed, s katerimi je razložila potek žalostnih dogodkov. Najprej je strnila svoje misli glede trenutnega počutja, s sledilci je namreč bila iskrena tudi glede tega, kako hudo je v težkih trenutkih pisati in sploh razmišljati o tem, kaj se je zgodilo, saj na slovo resnično ni bila pripravljena. Povedala je, da ji pomaga misel, da jo je pes, pasme dolgodlaka čivava, zapustil le fizično in da bo njegova duša enkrat znova našla pot do nje.

Iris se je v objavi vnaprej zahvalila za izrečeno sožalje in prijazne misli ter tudi pojasnila, kaj se je zgodilo: "... odpovedale so mu ledvičke. Vozili smo ga vsak dan na infuzijo in kup drugih injekcij (zdravila, vitamini, protibolečinske), vsak dan so ga štirikrat zbodli z vsemi iglami." Sama se je močno trudila za njegovo okrevanje in dodala, da mu je doma hrano pasirala kot dojenčku, saj sam ni želel več ničesar jesti:"Vendar mu ni nič pomagalo, ledvičke niso in niso začele funkcionirati."Na koncu je zapisala še, da sta bila s partnerjem Admirjemz njim do zadnjega diha. Za njuno družino bodo letošnji prazniki brez pasje ljubezni zagotovo drugačni: "Še zdaj ne dojemam da ga ni več, čez pet dni bi bil to za naju že štirinajsti skupni božič."