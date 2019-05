Iris Mulej rodila krepkega fantka

Iris Mulej, nosilka številnih lepotnih naslovov v Sloveniji in uspešna manekenka, je drugič rodila. Z zaročencem Admirjem Barčićem, s katerim imata že hčerkoIsabello, sta se razveselila fantka. "No, pa smo končno v dveh kosih. Arron Barčić, 21. 5. 2019, 09:08, 4,4444g. Spet smo najtežji v celi porodnišnici, tako kot je bila najtežja že Isabella 2016 in za mano je ponovno en lep, naraven in hiter porod, nova krasna izkušnja," je zapisala na Instagramu, oboževalce pa razveselila tudi s fotografijo malega Arrona, kakor sta poimenovala novorojenčka ponosna starša.

Iris je pred porodom na družbenem omrežju razkrila tudi, da se je družinica začasno vrnila v Slovenijo, ker bo rodila v ljubljanski porodnišnici.