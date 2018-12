Iris Mulej s fotografijo trebuščka sporočila, da je noseča

Slovenska manekenka Iris Mulej je Slovenijo pred časom zamenjala za Budvo, kjer živi s svojim izbrancem Admirjem Barčićemin 2-letno hčerkoIsabello. Družina se pogosto vrača tudi v Slovenijo. S svojimi sledilci na družbenih omrežjih je zdaj delila veselo novico, da je drugič noseča.

''Oh dojenček! Runda številka 2 ... se nadaljuje spomladi 2019!'' je v angleščini zapisala Iris, zraven pa objavila dve fotografiji. Na prvi nosi belo oprijeto majico, ki je poudarila njen zaobljeni nosečniški trebšček, ki ga poleg Iris božata tudi ponosni očka Admirin njuna prvorojenkaIsabella. Na drugi fotografiji pa njuna dveletna hčerka v roki drži napis: ''Postala bom starejša sestra.'' Pod fotografiji pa se je seveda vsul plaz čestitk njenih najbližjih in oboževalcev, ki se z družinico veselijo čudovite novice.