Iris Mulej sinu pričarala nepozaben 1. rojstni dan

Za vsakega starša je otrokov prvi rojstni dan pomemben dogodek. Iris Mulej in njen zaročenec Admir Barčić sta se za prvi sinov rojstni dan še posebej potrudila. Iris je domačo dnevno sobo opremila s čudovito rojstnodnevno dekoracijo in baloni, njihove nepozabne družinske trenutke pa je ujela tudi kamera.

icon-expand Arron, sin Iris Mulej in Admirja Barčića, je praznoval 1. rojstni dan. FOTO: osebni arhiv

Iris Mulej ni dovolila, da bi ji pandemija koronavirusa povsem uničila načrte. Njen sin Arron je 21. maja dopolnil eno leto. Iris o rojstnodnevni zabavi niti ni razmišljala niti je ni načrtovala zaradi koronavirusa, ampak si je želela, da bi kljub temu ustvarili nepozabne spomine na praznovanje drugorojenca, zato je organizirala družinsko fotografiranje. Na dom je naročila ustrezno rojstno dnevno dekoracijo v modrih, belih in zlatih barvnih odtenkih, balone, napis 'vse najboljše' in dve torti, saj je bila ena namenjena za ''smash cake'' (op.a., speštana, razmazana torta, ki služi kot nekakšen rekvizit in je namenjena, da se otrok z njo igra in popacka). Iris zelo uživa v dekoraciji in ne želi, da bi se v njeno delo kdor koli vmešaval. Zato je bila za vse zadolžena sama.

icon-expand Rojstnodnevna dekoracija je bila v modrih, belih in zlatih barvnih odtenkih. FOTO: osebni arhiv

"Naročila sem dve torti – eno za sladkanje, drugo pa za smash cake in pripravila celo sceno za fotografiranje. Napihnila sem 40 balonov in hvala bogu za tlačilko (nasmeh). Če ne bi imela dveh otrok, ne bi potrebovala dva dneva za okrasitev prostora (nasmeh). Mame dobro vedo, kaj mislim s tem, ker čez dan moraš seveda poskrbeti za oba otroka, ju paziti, nahraniti, previjati, se z njima igrati … In se tako delo, ki bi ga drugače opravil hitreje, razvleče na več ur. Seveda mi pri čuvanju otrok pomaga moj partner Admir, vendar pa je zaradi službenih obveznosti velikokrat odsoten," je za 24ur.com iskreno povedala Iris, ki dodaja, da sta bila otroka med fotografiranjem zelo pridna in so fotografije nastale zelo hitro. Po končanem družinskem rojstnodnevnem fotografiranju se je družinica odpravila v hotelski resort Dukley Gardens. Tam so Arronov rojstni dan praznovali skupaj z Admirjevem prijateljem, saj imata oba na isti dan rojstni dan.

icon-expand Mali slavljenec Arron se je takole lotil svoje torte. FOTO: osebni arhiv

Iris je dejala, da je Arron za rojstni dan dobil oblačila, igrače in veliko lepih želja. Njegova starejša sestrica Isabella pa ob tem ni bila nič ljubosumna, saj že razume, da so bila darila namenjena njemu in da ko bo sama imela rojstni dan, bo dobila svojo torto in igrače. Pravijo, da dva otroka iz "istega gnezda", nista enaka. Kaj pa Isabella in Arron? "V določenih stvareh sta si Arron in Isabella zelo podobna, v drugih pa različna. Isabella je kot dojenček hodila pozno spat okrog 23.00, medtem ko je Arron bil že od 18.00 utrujen in je zaspal. Isabello sem potem počasi navadila, da je zaspala ob 20.00, Arrona pa da je zaspal kasneje, tako da trenutno oba hodita spat ob 20.00. Kar se tiče ostalih stvareh, sta si dosti podobna pri odraščanju. Arron je zdaj v obdobju, da če ga dam iz naročja in me ni zraven, vrešči. Isabella je bila pri njegovi starosti ista. Ko gledam fotografije, je Arron zelo podoben Isabelli, ko je bila njegovih let. Več o tem, kako se razlikujeta ob enaki vzgoji pa bom lahko povedala, ko bo Arron večji, ker se še vse uči. Trenutno še težko ocenim, če bo takšen kot njegova starejša sestrica," še doda za konec.