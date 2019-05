Iris o sinu: Moj lepi knedelček je priden, Isabella ga je krasno sprejela

Iris Mulej in njen zaročenec Admir Barčić, s katerim imata že hčerkoIsabello, sta se pred dnevi razveselila fantka.

''Moj knedelček lepi,'' je zapisala Iris Mulej pod fotografijo svojega sinaAarona, ki je star en teden in ima že veliko las. Kot je še zapisala, ima, odkar se je družinica povečala, dosti dela, a priznava, da je njen sin ''drobižek'' zelo priden. Med drugim je spregovorila tudi, da je njena prvorojenkaIsabella bratca krasno sprejela. Svoje sledilce je še opozorila, da jih bo po novem zasipala z objavami v povezavi dojenčka ter se jim za to že vnaprej opravičuje.

37-letna Iris Mulej, Miss Universe Slovenije 2002 in Miss Slovenije 2006, je sina rodila v jeseniški porodnišnici 21. maja in ob veseli novici zraven še sporočila, da je za njo krasna izkušnja. ''Lep, naraven in hiter porod.'' mali Aaron je ob porodu tehtal 4,444 kg in bil tako eden najtežjih v porodnišnici.

''Po eni strani mi je prav pasalo dati na stran ta socialna omrežja, po drugi strani pa komaj čakam, da se pohvalim z našim novim članom in se že v naprej opravičujem, ker vas bom zasipala z 'baby' objavami ali Instagramovimi zgodbami,'' je na Instagramu zapisala ponosna mamica.